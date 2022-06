Beto Casella destrozó a Jorge Rial tras una polémica entrevista: "No sos genial porque..."

Un gran revuelo se generó el fin de semana cuando en una entrevista con Infobae, Jorge Rial disparó para todos lados asegurando que todavía tiene mucho para dar en la televisión, donde volverá a hacer un programa diario.



El conductor estará estrenando “Argenzuela”, a partir del próximo lunes, en la pantalla de C5N, de 15 a 17. Antes había dejado la conducción de “Sobredosis de TV”, que ahora quedará al mando de Elizabeth Vernaci.



Consultado sobre los últimos traspiés en su carrera como conductor en televisión, Jorge Rial no se anduvo con vueltas y aseguró: “Pensé que era una mierda. Me hicieron creer que era una mierda, que se me había terminado la carrera”.





“Hoy me doy cuenta de que había cometido un error, pero bueno, me lo hicieron creer y yo dejé que pasara eso. Tuvieron que pasar un montón de cosas en el medio para darme cuenta de que algo en los medios hice”, agregó.



Haciéndose eco de estas declaraciones polémicas, Beto Casella decidió opinar al respecto luego de pasar el informe en Bendita TV, en donde hicieron hincapié en la fuerte frase de Rial que aseguró que lo hicieron sentir “una mierda”.



“Me impresiona la frase, porque él tuvo, hace no demasiado tiempo, un programa más o menos en este horario, que no anduvo bien, pero puede pasar. Y no sé si él seguía en la tele o no”, comentó el conductor.





“Él dice que le hicieron creer que era una mierda, pero yo creo que no te debería definir como persona cómo te va en la tele. Porque puede pasar que quedes afuera de la tele, como nos va a pasar a todos. Y no por eso sos mejor o peor persona. Tampoco sos genial porque tenés 30 puntos de rating”, sostuvo Casella.



Por su parte, Edith Hermida aportó: “Lo que le pasó a él en TV Nostra, que fue una gran apuesta y que el público no apoyó, es un cachetazo que te pega y te duele. Más cuando les algunos comentarios de la gente. Le pueda dar un vértigo”.