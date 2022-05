A corazón abierto, Beto Casella confesó su problema con las adicciones: “Tomo…”

Beto Casella habló por primera vez y a corazón abierto de su problema con las adicciones y de sus complicaciones de salud, dos problemáticas que están asociadas en un mismo factor: el consumo excesivo de medicamentos.



“La adicción no se toca tanto en los medios porque no tiene tanta visibilidad. Al no tener visibilidad, no tiene rédito político. No es un notición. ¿Los portales lo van a levantar? No, entonces vamos a una escuela a sacarnos fotos al hospital. Es una batalla que se perdió de Ecuador para abajo”, explicó Beto en diálogo con Seres Libres.





El programa que conduce Gastón Pauls trata la problemática en torno a las adicciones. Y en ese contexto, Beto Casella habló por primera vez de su adicción al cigarrillo y a los analgésicos. “Yo fui esclavo del tabaco mucho tiempo”, contó.



“Había tenido un episodio donde se me obturó una arteria y estaba en el sanatorio. Yo tenía un pucho, pero nada para encenderlo y entonces salí en camisoncito a la calle, para ver si alguien me daba fuego. Pero me agarró un guardia y me metió para adentro”, recordó.



“Yo ya era conocido y estaba con el culito al aire, tratando de prender un pucho. Probé con el tubo flurorescente de la camilla, con el calor del tubo, para ver si me prendía, pero luego un alma caritativa me ayudó a prender el cigarrillo”, agregó.



“Hoy tengo cefalea crónica, dolores de cabeza fuertes. Casi todos los días de mi vida tengo dolor de cabeza. Y por ahí se me instala todo el día y tengo que clavarme analgésicos fuertes, que yo sé que hacen mal, que tienen efectos secundarios, pero no puedo elegir. Por ahí hablás con un neurólogo y te dice: ‘No, tratá de tomar paracetamol’. Pero no me hace nada”, reveló Beto.





“Estos remedios genera una dependencia. La sangre, cuando pasaron 24 horas sin el poder del analgésico, también te pide más y hay un dolor reflejo que te aparece, que probablemente sin ese círculo vicioso no te aparecería. A mí me duele la cabeza, a otro le dolerá la vida, le dolerá el día a día”, comentó el conductor de Bendita TV.



Por último, sobre el cigarrillo, Beto reflexionó: “Es una porquería que mata a muchísima gente. Yo no puedo comprar un vaporizador por que los prohibieron, pero puedo ir a comprar un paquete de cigarrillos, podés furmar petardos. Pero el vaporizador no lo podés comprar”.