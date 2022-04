Beto Casella incendió a Graciela Alfano y reveló que la vio teniendo sexo con Rodrigo: “Fui testigo de como…”

Sin tapujos, sin filtros. Graciela Alfano siempre se desenvolvió por la vía de la honestidad y nunca dudó en confesar sus secretos más íntimos, a partir de percibirse muy libre con sus pensamientos y sus acciones en la vida cotidiana. Así construyó miles de fantasías.

Dentro de ese mundo de apertura a experimentar, en alguna ocasión la actriz narró su fogosidad con Rodrigo, el ídolo cordobés que sacudió a toda la sociedad en la década del 2000. Pero faltaban detalles, más sustento de esas experiencias íntimas.

Y finalmente llegó un testimonio fundamental, dado que Beto Casella prendió el ventilador y se lanzó a narrar con todos los detalles lo que vivenció, lo que vio con sus propios ojos, un episodio de mucha química entre Grace y Rodrigo. Una situación candente.

Resulta que el conductor de Bendita le brindó un móvil a Socios del espectáculo y en ese contexto sacó de su arpón de los recuerdos una circunstancia privada. “Yo fui testigo. Yo la vi a Grace hacer el amo. ¿Lo cuento? ¡Es picante!”. exclamó.

El animador no detuvo su relato y soltó su opinión respecto a Alfano y su arista de bomba: “El mejor momento de Grace duró 30 años, no es que tuvo un momento y pasó. Fue la gran hembra argentina junto con otras cuatro o cinco durante tanto tiempo y lo sigue siendo. Ella estaba, espectacular como ahora, y Rodrigo en su mejor momento. Corría el año ’98 o ‘99, por ahí”.

Así se sumergió en el hecho particular, que se enroló en la idea que se le ocurrió para crear la tapa de Revista Gente que tituló “el potro y la potra”. “Se me ocurre y digo: ‘¿Che, qué tal si hacemos una tapa entre ellos como ‘El Potro y la Potra’?’ La verdad es que Gente jugaba con los títulos, con la imagen, muchos cambios de ropa”, contó.

Hasta que se lanzó a rememorar lo que presenció, esa danza que surgió entre Alfano y Rodrigo: “Yo caí ahí con mi grabadorcito, joda, el champagne, mucha ropa, El Potro en calzoncillo, Grace en topless, solo con bombacha...Porque íbamos a hacer una toma con esmoquin, pero después otra en cuero…”.

Todo subió de temperatura, por lo cual Casella describió: “Medio que ya habíamos hecho como tres horas de fotos y la entrevista con ellos. Y ahí empezó el juego de manos mutuo, entre ellos. Rodrigo le decía: ‘Necesitás unos masajes’. Ella que no se quedaba atrás, le decía: ‘Acá, un poquito más adelante’. Ahí empezó el toqueteo”.

Y finalmente llegó el momento exacto, el instante en que percibió que los famosos se trenzaron en la pasión. “Cuando empiezo a ver que hay manos en lugares genitales, dije: ‘¿Está bien que yo esté acá?’. Me acuerdo que tiré una cosa como: ‘¡Epa, esto pasó a mayores!’. Y no me contestaron. Rodrigo empieza a transpirar un poquito y, cuando me quise acordar...Me fui, tranqui”.