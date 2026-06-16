El conmovedor gesto que tuvo "Gaspi" con su padre antes de la tragedia en Brasil

"Gaspi" falleció luego de un accidente entre dos helicópteros y, mientras la investigación sigue su curso, se conoció cómo fue el último contacto con su papá.

El fallecimiento de Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como "Gaspi" en redes sociales, sigue conmocionando a sus seguidores y también a sus familiares. El joven de 23 años se encontraba en uno de los helicópteros que se precipitó junto a Lucas Vignale y el artista estadounidense Oliver Tree.

En las últimas horas se confirmó que los cuerpos de los dos argentinos fueron identificados gracias a las huellas digitales y, con el correr de las horas, seguramente comiencen los trámites para poder repatriar los cuerpos a Argentina.

Ricardo Prim, padre de "Gaspi", finalmente rompió el silencio en medio del enorme dolor que tiene por la repentina y trágica partida de su hijo. El hombre dialogó con Clarín y allí reveló la última charla que tuvo con el youtuber y el gesto que tuvo el joven.

El padre de "Gaspi" rompió el silencio en medio del dolor Gaspi - padre Gaspi junto a su papá. Foto: Facebook / Ricardo Héctor Prim. "La última foto que él me mandó es una fotito en la que yo fui a verlo jugar. Yo iba y le llevaba una gaseosa o un alfajor", comentó Ricardo. Además, dejó en claro que "yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado".