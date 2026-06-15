Qué pasará con la fortuna de Oliver Tree, el artista que murió junto a "Gaspi" en Brasil: los detalles

Oliver Tree se encontraba en el mismo helicóptero que se estrelló en Río de Janeiro y salió a la luz un fuerte dato sobre su herencia.

La tragedia ocurrida en Río de Janeiro, Brasil, tiene como protagonistas a figuras muy conocidas en el mundo de la música y las redes sociales. Entre las víctimas fatales se encuentran el youtuber argentino "Gaspi", Lucas Vignale (director de videos) y Oliver Tree, cantante estadounidense.

Oliver Tree tenía 32 años y se encontraba en Brasil en el marco de su gira internacional. El artista oriundo de California, Estados Unidos, pasó las últimas horas junto al joven argentino y Lucas Vignale; de hecho, filmaron juntos en el Cristo Redentor.

Con el correr de las horas se conocieron detalles y salió a la luz una entrevista donde dejó en claro lo que pasaría con su fortuna y herencia el día en que él perdiera la vida: "No creo que ninguna de las riquezas ni las cosas que se generan a partir de ellas me pertenezcan", expresó en el programa Zach Sang Show.

Oliver Tree falleció junto a "Gaspi" en Brasil luego de que el helicóptero se estrelló gaspi y oliver tree Gaspi junto a Oliver Tree. Archivo MDZ Además, aclaró que "cuando muera, está establecido en mi testamento que cuando pase, mi familia, nadie va a recibir ni un centavo; si tengo una esposa o hijos o lo que sea, no van a recibir ni un maldito centavo".