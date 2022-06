Adriana Aguirre fulminó a su ex marido al aire: “Él se enamoró de otra y abandonó el hogar…”

Un binomio estridente, que llenó cientos y cientos de páginas de revistas, así como protagonizó episodios peculiares durante añares en la pantalla chica, con confesiones impresionantes, así como con peleas fulgurantes. Adriana Aguirre y Ricardo García continúan en la palestra.

Más allá que supieron separar sus caminos y concluir en un cierre de la pareja, que se extendió durante más de 26 años, los mediáticos se reencontraron tras un grave accidente de la blonda en plena obra teatral veraniega en Mar del Plata, con gravísimas consecuencias en su físico.

Ese infortunio los reunió, porque García adoptó la postura de acompañar en el trance a su ex, la sostuvo, la asistió y en la actualidad volvieron a compartir sus días, aunque bajo una denominación peculiar del lazo, que no se limita en una definición específica.

Este domingo, Adriana y Ricardo visitaron el piso de Es Domingo, Estamos a tiempo en América y se lanzaron a revelaciones de toda índole, aunque se destacó una recriminación muy furiosa que le exclamó la actriz a su ex delante de las cámaras.

Todo comenzó por el relato de Aguirre sobre su estado anímico en estos últimos meses, dado que narró: "Yo tuve un sufrimiento muy grande, vengo de varios duelos. El primero, la muerte de mi mamá. Ella vivió 96 años y yo pensé que iba a ser un tiempo más. Cuánto más tiempo la tenés, más duele la herida".

En esa descripción, Adriana entendió que era correcto compartir la indignación que le provocó Ricardo con su anterior separación e infidelidad. Así se edificó un momento de extrema incomodidad, de llamativa transparencia en la televisión de un hecho de la privacidad.

La vedette arremetió contra Ricardo: "Después, él no sé si se enamora, se engancha o se calienta con otra mujer. Hace abandono del hogar y siento que se me abre una herida en el corazón, que me explotaba. Tuve mucho sufrimiento, mucha angustia y mucho dolor. Son heridas difíciles de cerrar".

No obstante, Adriana inmediatamente valoró el accionar de su ex durante la operación de cadera y manifestó: “En ese momento hubo un gesto de parte de Ricardo inesperado. Él se acercó hacia mí y fue la única persona que me ayudó, yo quedé librada a mi suerte. Ahí nació un acercamiento que era muy difícil de lograr hasta ese momento".