Adriana Aguirre mostró cómo quedó su cuerpo tras su violento accidente

Adriana Aguirre estuvo invitada por Tomás Dente en su programa Vino para vos. Allí la vedette recordó el accidente que protagonizó a fines de enero en plena función de Un loco súper show, en el Teatro de la Campana de Mar del Plata y detalló las secuelas que aun la siguen preocupando. "Estaba bailando y me caí sentada hacia atrás, las bailarinas me tuvieron que levantar del escenario".

Además, mostró su pierna, todavía afectada por el fuerte golpe. "Así tengo la pierna ahora. Desde el 25 de enero que vengo sufriendo esto, es muy largo. Encima los coágulos sanguíneos se infectan. Y ahora hay que esperar que pase la infección para reanudar la kinesiología. Estoy muy dolida", expresó.

Luego, Aguirre brindó detalles de la caída: "Estaba en zapatillas vestida de Maradona. Agarré un tablón desprendido, o un agujero en el escenario, con la zapatilla, yendo para atrás, al mejor estilo Sergio Denis. O sea, que caí en peso muerto, que se duplica. Peso 50 kilos, al caer pesé 100. Caí sobre los glúteos y coloqué las manos para que no se me golpeé la columna ni la cabeza. Pero la pierna se abrió y pega a este tendón, que es el que produjo la tendinitis y el líquido inflamatorio que genera, al mezclarse con la sangre, los coágulos laminares, que están adheridos. Los de los glúteos se drenaron en la operación, pero los de la pierna no".

"Tuve que terminar en un juicio laboral, lamentablemente. Esperé más de un mes una llamada, un mensaje de voz del productor Torry Palenzuela, que fue quien me contrató en las últimas tres temporadas. Al margen del dolor físico que he pasado todo este tiempo, el dolor moral, el daño moral es algo tremendo... Es una cicatriz que me va a durar toda mi vida, me dijo mi psicólogo. ¿Cómo puede ser que haya sido tan inhumano, cómo puede ser que no me haya socorrido? Torry dice que ayuda a los actores y la que trabajó y dio todo arriba de un escenario durante tres temporadas, que fui yo, a mí no me ayudó. A quien debería ayudar, no ayuda", disparó.