Indignada, Carmen Barbieri le puso los puntos a Karina Mazzocco: "Me está tratando de..."

Hace algunos días, Carmen Barbieri expresó su fuerte descontento con Karina Mazzocco y su programa A la Tarde (América), por la forma con la que trataron el tema de su supuesta hermana. Y ahora, la capocómica respondió los dichos de la conductora, quien aseguró que su colega hace "una interpretación errada" de lo que se vio en su ciclo televisivo.

En un móvil con LAM (América), Carmen Barbieri explicó qué fue lo que le molestó del abordaje de la historia de su presunta hermana por parte del envío de Karina Mazzocco. "Mi papá no se pude defender, está muerto. Me pareció que lo contaron mal, después lo arreglaron porque son profesionales todos. No estoy enojada, las chicas me conocen...", detalló en alusión a los dichos expresados en A la Tarde que involucraban al padre de Barbieri en un criminal episodio.

Luego, sobre Karina Mazzocco, la madre de Fede Bal aseguró categórica: "No sé qué le pasa a ella, preguntale a ella que desde que debutó no para de darme y darme con todos los temas que sacan. Pero está todo bien, no le caeré bien...".

Karina Mazzocco atraviesa un momento de tensión con Carmen Barbieri.

En tanto que sobre la opinión de Mazzocco de que Barbieri tiene una interpretación errada de lo que vio en A la Tarde, Carmen remarcó: "No, me está tratando de ignorante, no soy ignorante... Yo no interpreto lo que quiero, yo interpreto lo que veo, estaba mal contada, la historia se mezcló mal, pero después lo arreglaron".

En un tono más crispado, Carmen Barbieri siguió: "Ahora lo que falta es que diga que soy ignorante... Los ignorantes son los necios, los que no escuchan, lo que escuchan lo que quiere escuchar y dan vuelta a la historia, yo no soy necia, ni ignorante".

Finalmente, sobre Karina Mazzocco la capocómica enfatizó: "No la conozco, no tengo nada con ella, ni malo ni bueno. Me gustaría que no me traten de ignorante o necia, no lo soy, ni estoy enojada tampoco".