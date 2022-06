El llanto de Carmen Barbieri al hacerse el ADN con su supuesta hermana: "Me hicieron mucho..."

Nunca es tarde para conocer a alguien. Sobre todo cuando se pone en tela de juicio algo que se desconoce. Exactamente mucho de eso ocurrió con el tema de Carmen Barbieri y su hermana, la hija no reconocida de Alfredo Barbieri.

La mediática se tomó unos minutos para hablar con el micrófono de LAM tras tomar la decisión de hacerse una prueba de ADN con Alicia, la involucrada en cuestión y aparente familiar suya.

"¿40 años esperaste para venir a verme? Si era él era tu papá lo hubieras podido disfrutar al menos 4 años, pero me dijo que era la vergüenza y muchas cosas... Pero yo no estoy segura, a mi me contaron la historia", explicó Carmen acerca de Alicia.

"Ante la duda, hace 40 años no existía el ADN, así que por eso no se animaba, pero yo estuve averiguando como se hacía y todo. Ella es una mujer maravillosa y hasta me veo parecida, no es que tenga ganas de tener una hermana, pero es una persona hermosa Alicia, ojalá sea finalmente mi hermana, después de todo lo que tuvo que pasar", agregó Barbieri.

“Yo soy la primera en ofrecerme para el ADN para saber si es cierto. Yo siempre estoy a favor de la identidad. Uno tiene que saber de dónde viene, quiénes fueron sus padres”, siguió Carmen.

“Mi hijo me llama anoche y me dice: ‘¿Qué es esto de que tenés una hermana y no me contaste?’ Le digo: ‘Pero Fede, ¿cómo voy a tener una hermana y no te voy a contar?’ Ojalá tenga una hermana, pero qué tarde me aparece si es cierto”, explicó.

Esto se produce en medio del asunto con Karina Mazzocco. El último jueves, en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen Barbieri la atendió por la forma en que trataron el tema de su supuesta hermana en el ciclo A la Tarde (América).

"Mazzocco, cuando habla de mí, no me conoce. Yo nunca me enojé ni me hirió, al contrario, me dio una alegría enterarme de mi supuesta hermana. No sabe quién soy yo. No sabés quién soy yo, Mazzocco, ni cómo reacciono. No estoy enojada con ustedes", dijo Carmen.