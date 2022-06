Qué tenía el papel que Locho quemó en un fogón en El Hotel de los Famosos

Tras su salida de El Hotel de los Famosos, Chanchi Estévez estuvo en Nosotros a la mañana, el magazine que conduce El Pollo Álvarez en eltrece y habló de todo. Al aire, el conductor le consultó si los domingos recibían visitas y el exfutbolista, contestó: "Sí, pero es riguroso que no te pasen información. Mi familia es muy respetuosa y lo podés hablar con cualquiera de la producción cómo yo me comporté, y hay otros que no".

"¿Pero a alguien le pasaron información?, porque han cambiado personalidades", consultó el comunicador. "Yo te digo la verdad, no quiero hablar mal de nadie, menos de Locho porque la gente piensa que yo lo odio. A mí me chupa tres pepinos la gente, los haters, me chupe tres pepinos Locho, no me importa", señaló el ex participante del reality.

Y agregó: "Pero estamos en un fogón y muestra unos papelitos delante de todos, todos así comiendo y muestra un papelito y lo tira en el fuego, y, te cae mal, ¿o no?".

Chanchi Estévez

"¿Pero papelito de qué?", quiso saber Álvarez. Sin vueltas, Estévez le dijo: "De la información que le pasaban de afuera. Anotado. Y lo hacía delante de todos y lo tiraba en el fogón. Eso yo lo vi, lo vieron todos, incluso salió al aire".

"Pero eso no se lo puede dar nadie, salvo la familia", sumó el periodista. "La visita. Pero te digo, si vos ves eso, ¿te cae mal o no te cae mal?", finalizó el deportista refiriéndose a Locho Loccisano.