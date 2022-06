La extraña respuesta de la Peque Pareto cuando le preguntaron si está en pareja

La Peque Pareto, una de las mejores deportistas del país, que tomó mayor notoriedad popular desde que aceptó participar en MasterChef Celebrity -donde tuvo un gesto fue muy valorado por el público, al ceder su lugar a la periodista de espectáculos Juariu cuando fue eliminada-, abrió su corazón y habló sobre su situación sentimental y que espera para el futuro cercano.

Tras su paso por las cocinas más famosas, no para de recibir cariño de sus seguidores y simpatizantes, quienes en ese momento lamentaron su renuncia, ya que para muchos era la candidata a ganar y la más querida del certamen.

Paula hizo un repaso sobre su carrera, analizó sobre su participación en el reality show que fue récord de audiencia y expresó sus deseos a futuro en materia laboral.

Además, sobre su situación sentimental confirmó que está soltera y que así se encuentra bien. Que en este momento no es algo que la preocupe. Está convencida de que todo llega a su tiempo y no persigue el amor. “Más de una vez sin buscar encontré, en cuanto a lo laboral y a la pareja. Así que si llega, bien. Y sino también”, dijo.

Sobre el tiempo que pasó en pareja la Peque comentó: “Sí, alguna vez estuve en pareja pero no por mucho tiempo. Mi vida es un quilombo de horarios y básicamente nadie me aguanta, con justa razón. A veces no me aguanto ni yo, así que no me imagino otro”.

Y se sinceró al ser consultada sobre la maternidad: “No me imagino siendo madre pero tampoco lo descarto. No es que quiero ser mamá pero tampoco es que no quiero. Lo mismo me pasa con la pareja: si llega, bien y sino también. Digamos que mi máximo deseo no es ser madre. Quizás el día de mañana me den ganas de formar una familia. Pero hoy, no. Lo que pase va a estar bien”.

Con respecto a sus proyectos profesionales, Paula espera terminar de formarse en el ámbito deportivo para poder viajar como técnica de la selección de judo. “Mi sueño es trabajar desde lo médico y combinarlo con la parte deportiva. Es el ideal de mi vida: poder combinarlos y cumplir desde las dos partes”, cerró.