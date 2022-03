La Peque Pareto contó de qué manera le gustaría ser madre

Paula Pareto es un terremoto, una persona con una energía descomunal, superior a la media. Para la judoca, el día pareciera que se extiende mucho más que veinticuatro horas, por la multiplicidad impresionante de tareas.

La campeona olímpica siempre se ha caracterizado por perseguir sueños complejos, como el de perfeccionarse en un deporte y prepararse a fondo con metas, para lo cual tuvo que organizar una vida llena de sacrificios y mucho trabajo, de muchas horas diarias para el entrenamiento.

Además, la Peque también procuró perseguir el deseo de estudiar como cualquier universitario y se recibió de médica en la Universidad Nacional de Buenos Aires, nada más y nada menos, al mismo tiempo que brillaba y tocaba el cielo de los mejores resultados deportivos.

Ahora le llegó otro tipo de visibilidad al participar de MasterChef, donde alcanzó a un público mayor, distinto, de otra índole. Esa llegada a un reality que marca el liderazgo de toda la pantalla chica del país, generó que muchas personas quisieran conocerla un poco más.

En esa sintonía, Pareto abrió las puertas de sus pensamientos más íntimos, que se vinculan con proyectos de otro calibre, como la maternidad. En una entrevista con Revista Caras, la judoca describió cuáles son sus pensamientos en ese aspecto.

Paula reconoció que continúa enfocada en su carrera, pero que lo siente como un objetivo: "Hoy en día tengo en la cabeza en otras cuestiones, pero sí, es una posibilidad. Yo creo que en algún momento va a llegar".

Reflexiva, la participante de MasterChef narró que transita por la soltería, pero que eso no le impide conjurar para su futuro en el corto en el plazo convertirse en madre sola. "De hecho, lo he hablado con una amiga y le dije: 'Qué loco, yo antes decía: ‘Primero necesitaría una pareja’ Y ahora digo... 'No hace falta estar en pareja para ser mamá’”, dijo.

Totalmente convencida que sería una vía plausible, que no la percibe como un freno no construir una pareja amorosa, Paula ratificó: "No, no lo descarto ser madre soltera". Las convicciones suelen motorizarla y empujarla a transmutar en realidad sus ideas.