El furioso descargo de la hermana de El Noba luego de que dieran por muerto al cantante

Una profunda conmoción se generó durante la tarde del jueves, cuando desde algunos medios dieron por muerto a El Noba. Indignada por la situación, la hermana del cantante emitió un furioso descargo desde las redes sociales.

Mientas desde Crónica TV insistían en que la información que dieron no era una especulación, sino un hecho, la hermana de El Noba salió a desmentir al medio y aseguró que el músico sigue con vida.

El periodista Diego Moranzoni había dicho que El Noba tenía muerte cerebral y que su familia donaría los órganos. Según el comunicador, la información fue minuciosamente chequeada con una fuente del hospital donde se encuentra internado el popular cantante.

"Crónica miente. A Crónica no se le cree nada. Mi hermano está bien", escribió la hermana de El Noba desde sus historias de Instagram. Luego agregó: "Ustedes entienden la desesperación que me agarró estando en mi casa esperando que me vengan a buscar y que me empiecen a decir semejantes cosas".

Poco después, la joven remarcó: "Es mentira lo que pone Crónica. Su corazoncito sigue funcionando. Ahora corrigen la noticia Crónica. La van a pagar. Se los juro como que hay un Dios que todo lo ve, la van a pagar. Muestren mi foto, muestren mi casa, muestren lo que quieran, pero la van a pagar".