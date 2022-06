Por qué internaron de urgencia a Bettina Ferriols, la hija de Beatriz Salomón

En la tarde del sábado 18 de junio, Bettina Ferriols pasó por un grave momento de salud. Según informó el periodista Lio Pecoraro, la hija de Beatriz Salomón tuvo que ser internada en un centro médico. Y la información se la brindó su hermana Noelia.

“Todo esto pasó porque el otro lado de la familia la expuso en la tele”, dijo, en un claro enfrentamiento entre las partes. Según se pudo saber, después participar del programa A la tarde, en América, la adolescente sufrió una especia de desmayo.

Esa entrevista formó parte un de un homenaje a su mamá, en un aniversario que se cumplió esta semana a tres años de su muerte. En su cuenta de Twitter, Pecoraro dio una especie de parte.

“Internaron de urgencia a Bettina, la hija de Beatriz Salomón y Alberto Ferriols. La llevó Blanca, la señora de toda la vida que las acompaña. Me lo confirma su hermana Noelia”, escribió el periodista, que mantiene un feo enfrentamiento con Maju Lozano.

En la foto que acompañó la publicación, Pecoraro mostró que Noelia lo autorizó a contar todo después de su intercambio por WhatsApp: “Ellos saben de su enfermedad e igualmente la expusieron y provocaron que ella termine así”, aseguró en contra de sus tíos.

“Estoy muy mal en estos momentos y no puedo hablar, pero te autorizo a decirlo”, sumó Noelia. Horas más tarde, Pecoraro aclaró que Bettina está estable y que cuenta con la compañía de su novio y de su familia.

La relación de Bettina con su papá, Alberto Ferriols, es muy mala. Y todo explotó hace unas semanas cuando la policía encontró un arsenal dentro de la propiedad del cirujano plástico. “Así no se puede vivir más”, se quejó la hija de Salomón, quien no lo reconoce como su padre.

“Llevó una caja de balas a la mesa, se puso a cargar el revolver y me preguntó ‘¿no tenés miedo?’”, contó el Martín Candalaft que ocurrió esa tarde antes del arribo de la policía. “Yo no hice ninguna denuncia. Pero bueno, ya todo se va a aclarar en la Justicia. No tengo nada más que decir”, aclaró Noelia, con una mirada diferente del asunto de su hermana Bettina.

Ferriols cumple con prisión domiciliaria por estas horas, y Noelia dice que “está muy angustiado. Está muy mal por la situación que se está viviendo, por todo lo que se está diciendo... Las cosas no son así. Papá no es una persona violenta ni mucho menos, siempre se preocupa por nosotras, porque estudiemos, por todo. Siempre estuvo presente”.