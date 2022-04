Las hijas de Beatriz Salomón denunciaron a su papá, Alberto Ferriols: “Nos echó de casa porque…”

Aunque ya pasaron algunos años desde su época de esplendor, no hay muchas dudas de que Beatriz Salomón fue una de las grandes figuras de la televisión argentina de los 80 y 90. Sin embargo, lo que marcó el desenlace de su carrera, a diferencia de muchos otros artistas, no fue su muerte sino el fuerte escándalo que vivió junto a su marido y que la terminó alejando de los medios.

La artista y quien era su esposo, Alberto Ferriols, fueron invitados en 2004 al programa Punto Doc, de la pantalla de América. En aquel ciclo conducido por Daniel Tognetti los humillaron en vivo al compartir un polémico video sexual del reconocido cirujano con un hombre. Como consecuencia, la pareja con dos hijas en común se terminó separando y enfrentándose legalmente numerosas veces.

Desde aquel entonces Beatriz Salomón se alejó de los medios e intento rehacer su vida con sus dos hijas, quienes también cortaron vínculo con su padre y recién lo volvieron a rehacer tras la muerte de la actriz a mediados de 2019.

Ahora, algunos años después, parece que la relación de las jóvenes con su padre no está nada bien. En el piso de LAM, el programa de Ángel de Brito, revelaron que las hijas de Salomón denunciaron en la policía a Ferriols por amenazas y por desalojarlas de su propia casa.

"Hola Andrea, yo estuve estos últimos años con mi papá y no estuve nada bien. Quiero hablar con alguien porque creo que ya es tiempo y no aguanto más. Me da miedo de lo que pueda suceder”, le confió Betina Ferriols a Andrea Taboada.

"Tengo miedo de cómo pueda reaccionar mi padre después de que se entere que puse un abogado porque no me dejan hablar nada y tienen miedo de que yo haga algo. Ya me hicieron cosas como para que no hable”, continuo la adolescente.

Según confiaron en el mencionado programa, Alberto Ferriols ingresó al domicilio donde vive Betina y su hermana Noelia y las sacó a la calle, amenazándolas y diciéndoles que esa era su casa.

Fue la tía de las chicas quien sumó algunos datos a la cuestión y aseguró que están asustadas: "Noe está muy preocupada por la casa. Yo creo que en cualquier momento va a saltar entre las dos la ficha porque Betina habla mucho con Noelia y le dice 'no podemos quedarnos en la calle, mirá lo que nos hizo firmar papá”. La duda recaen en saber qué documentos les hizo firmar el ex cirujano estrella a las adolescentes para terminar de quitarles lo poco que les queda de su mamá.