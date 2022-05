Detuvieron a Alberto Ferriols, el ex de Beatriz Salomón: pasaría esta noche en prisión

Tras la incautación de siete armas de fuego, dos picanas y esposas, Alberto Ferriols, el ex de Beatriz Salomón, fue detenido y se constató que sus permisos para usar el arsenal en cuestión está vencido.

El escandaloso hallazgo en el domicilio de Alberto Ferriols se produjo días después de que una de sus hijas lo acusara de amenazarla y prohibirle el contacto con sus tíos maternos.

La condena que podría enfrentar Ferriols podría ser de entre 6 meses y 4 años, todo agravado por violencia de género. Mientras que este jueves en A la Tarde (América) señalaron que el ex marido de Beatriz Salomón declaró ante el fiscal involucrado en la causa y que podría pasar esta noche en prisión.

Recientemente en LAM (América) difundieron un audio de comienzos del año pasado en el que Bettina, la hija menor de Ferriols y Salomón se muestra desesperada. “No aguanto más, me da miedo lo que pueda suceder después de que mi padre se entere de que puse un abogado. Ya me hicieron cosas para que no hable”, expresó la joven.

Además, Bettina denunció a su padre porque se presentó en la casa que comparte con su hermana y dijo que se iba a quedar a vivir ahí y que el perro debía irse del hogar. Frente a esa situación, la denunciante se fue a la casa de sus tíos.

Por su parte, Alberto Ferriols se limitó a publicar a través de las redes sociales un llamativo comunicado. “Por respeto a la voluntad de su madre, no han traspasado la esfera privada ciertos detalles de índole personal que ella estimaba afectarían a su hija en su imagen, es así que consideramos, junto con su hermana, que la exposición pública de la que está siendo objeto, puede derivar en una crisis que no está preparada para manejar”, decía el actual detenido desde su cuenta de Instagram.