Maju Lozano contó un inesperado chisme sobre Lio Pecoraro: "Casi pierdo mi trabajo por..."

Desde hace unas semanas, Maju Lozano se encuentra en el medio del escándalo. Primero fue por Facundo Arana y el maltrato que recibió del galán. Y ahora por una especie de denuncia de Lio Pecoraro, quien aseguró que Lozano no se portó del todo bien con él.

Hace unos días, el propio Pecoraro lanzó: "Yo renuncié al programa de Maju Lozano, porque no estaban dadas la condiciones. Con El Nueve, la mejor. Incluso, antes de que me llamaran de Telefe, yo había presentado un proyecto de un programa en el que sería el conductor. Yo estoy donde estoy cómodo, por eso estoy. Donde no estoy cómodo, no estoy".

"Todo lo mío estaba, pero había una condición que tenía que ver dónde me iba a sentar. Podía elegir cualquier lugar, pero no al lado de la persona que conduce el programa. La verdad está perfecto, pero así no tengo ganas de estar", dijo Lio.

El notero de LAM fue a buscarla a Maju Lozano, quien con cara de pocos amigos atendió a Lio Pecoraro, tras su "escandalosa salida de su programa". Pero Maju dijo que "no voy a hablar del tema porque tengo una situación personal muy grave de la que ocuparme".

"No es un tema que me interese. Tengo la cabeza en mi mamá. Lo único que tengo para decir es que uno no termina nunca de decepcionarse de las personas. No sé, realmente tengo la cabeza en mi madre. Lo único importante para mí. No tengo idea, no tengo nada que ver", siguió.

"No es un tema mío, yo soy empleada. Si hay alguien que está tranquila de cómo se maneja soy yo, siempre voy de frente. La gente no para de decepcionar. Casi pierdo mi trabajo por defenderlo", cerró.

"Que digan y que hagan lo que quieran. Pero siempre voy a defender a la gente que trabaja conmigo, dentro de mis posibilidades. Lo haría de nuevo. Me inmolé, tuvo en juego mi lugar, pero yo creo en la gente siempre... Ese tema, de verdad, no tiene nada que ver conmigo", terminó.