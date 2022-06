Fuerte acusación contra Maju Lozano: "Ella no quería..."

Lío Pecoraro formaba parte del panel de Todas las tardes, el programa que Maju Lozano conduce por la pantalla de canal Nueve. Tras atravesar una durísima enfermedad en plena pandemia logró recuperarse luego de recibir un trasplante de médula. Pero, al momento de retomar a sus actividades laborales, Lío nunca regresó al programa.

Hasta ahora, el periodista había mantenido en silencio los motivos de su ausencia hasta este lunes, donde participó de un móvil para LAM y contó detalles de lo sucedido. "Yo renuncié al programa de Maju Lozano, porque no estaban dadas las condiciones", expresó el periodista.

"Con El Nueve, la mejor. Incluso, antes de que me llamaran de Telefe, yo había presentado un proyecto de un programa en el que sería el conductor", agregó Lío.

Ante la consulta de qué le dijo Lozano, el periodista prefirió no responder y aseguró que donde no se siente cómodo prefiere no estar.

Luego de la nota, su compañero de El run run del espectáculo (Crónica TV), Fernando Piaggio, quien se encontraba en el piso del programa que conduce Ángel de Brito, apuntó directamente contra la conductora. "Estuvieron un año y medio prometiéndole y diciéndole 'te esperamos, tenés tu lugar', y cuando va a la reunión, le dicen 'Lío, lamentamos, pero lo que te venimos prometiendo no está", explicó Piaggio.

Pero cuando una de las angelitas quiso saber qué dijo Lozano al respecto, "Porque se lleva muy bien con Maju..." argumentó Pía Shaw, el colega de Pecoraro respondió: "La que no quería que Lío esté a su lado es Maju Lozano", develando el motivo de la partida de Lío del ciclo.