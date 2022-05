El categórico motivo por el que Maju Lozano volvió a disparar contra Facundo Arana

Luego de haber acusado a Facundo Arana de maltratarla y agredirla, Maju Lozano volvió a disparar contra el actor que en estos días quedó en el centro de la tormenta por algunas presuntas actitudes de su pasado.

En sintonía con la denuncia de Romina Gaetani, Maju Lozano había dicho hace unos días que Facundo Arana. “Alguien me estaba diciendo ‘si fueras tipo te cagaría a trompadas’, y yo me ofendí. Por eso cuando Romi dice esa frase, yo dije ‘es igual’”, comentó recientemente la conductora sobre los tiempos en los que tuvo un duro enfrentamiento con el artista.

Y este viernes, en diálogo con un móvil de Intrusos (América), cuando a Lozano le preguntaron si teme que Arana le envíe una carta documento por sus dichos, la conductora argumentó: “No. Yo no soy una persona que tenga miedo. Partiendo de esa base, no me muevo diciendo: ‘Ay, no, me da miedo’. Además, no tengo miedo porque no hay nada. Simplemente conté algo que me había pasado a mí… ¿Pero por qué voy a tener miedo?”.

Luego Maju Lozano disparó: "Si hay algo que no tengo es miedo. De verdad, cuando uno va con la verdad, va con la verdad… Porque si no, está mal el mensaje. ´¡Ay, te voy a mandar a mi abogado!´. Bueno, no sé, si alguien tiene que poner un abogado para defenderse es porque algo hizo mal”.

En tanto que sobre la defensa que hizo la pareja de Facundo Arana sobre el actor, la entrevistada aseguró: “Yo hablé de algo que me había pasado a mí, no me voy a meter en todo lo demás. No siento que tenga derecho, ni soy una opinóloga. Ella es su mujer. ¿Cómo no lo va a salir a defender? Está perfecto. A mí me parece que como vive la experiencia cada uno, es absolutamente respetable. Después, lo que cada uno hace o deja de hacer… Me parece genial que haya salido María. Si es su mujer, es el papá de sus hijos, ¿cómo no va a salir a defenderlo? Me parece genial. Cada uno sabe cómo y qué hace”.