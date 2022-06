La preocupación de Nicole Neumann por una mala noticia que le dio su mamá

Por si no tuviera drama suficiente con su exmarido, Nicole Neumann recibió recientemente una noticia que pondrá su vida patas para arriba cuando se concrete, y es que todo tiene que ver con una decisión de su madre, Claudia, y su pareja.

En los últimos años, y a pesar de que la relación tuvo infinitos altibajos, Nicole y Claudia fortalecieron su vínculo de hija y madre, especialmente a la hora de que las nietas sean cuidadas por su abuela cuando su mamá tiene que afrontar algún imprevisto.

Y todo cambiará pronto. De acuerdo a lo que informó Pronto, Claudia Neumann ya le avisó a Nicole que irá a vivir a Europa con su pareja, ya que ambos se dedican a la venta de comida orgánica. Hace unos días fue la misma madre de Nicole la que se despidió en redes de sus tres nietas, Indiana, Allegra y Sienna.

Justamente en Europa estuvo Nicole recientemente (Milán), en un romántico viaje al Viejo Continente junto a su pareja, el piloto Manu Urcera, y dos de sus hijas, Allegra y Sienna, para celebrar su primer Aniversario juntos.

Y su suerte fue puesta a prueba en ese viaje. "Hoy me robaron la billetera de la cartera, ni me di cuenta", contó la modelo en sus redes sociales.

"Sé que todo parece color de rosa en este momento, pero una valija no nos llegó aún, esperemos que la aerolínea haga lo que corresponda”, comenzó expresando en sus stories. En tanto, agregó: "Y hoy me robaron la billetera".

Horas más tarde, la propia Nicole detalló un poco más sobre lo sucedido: "Dato por si vienen a Milán. Hoy me comentó el dueño del local donde me robaron que no te roban con arma ni nada, pero hay que tener las carteras bien cerradas y pegadas porque tienen identificadas dos mujeres que andan por todo el circuito turístico que te sacan la billetera. Después la tiran por algún lado, por ahí la encontrás o no, yo no la encontré todavía, pero ya te sacaron la plata y las tarjetas, así que hay que estar atentos".