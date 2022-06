El difícil momento que atraviesa Nicole Neumann en Milán

Nicole Neumann emprendió un romántico viaje a Europa junto a su pareja, el piloto Manu Urcera, y dos de sus hijas, Allegra y Sienna, para celebrar su primer Aniversario juntos. "Nuestro primer día juntos en Europa. Nuestro primer Aniversario y una más de nuestras tantas aventuras juntos, de acompañarnos en sueños y aventuras. Sos nuestro ángel guardián, nuestro Norte", expresó la modelo junto a una foto de los cuatro.

Conocida la noticia, muchos se preguntaron por qué no viajó Indiana, su hija mayor. Por eso, la modelo aprovechó el posteo para explicar el motivo."¡Te amo infinito! Sé que todo esto es solo el comienzo. Te amo @manurcera. Las amo @cubero.allegra @siennalachuni14 @cubero.indiana (aunque hayas tenido que quedarte por ser mucho más responsable de lo que era yo con el colegio, ya secundaria, adolescente… en fin jaja)".

Sin embargo, en este feliz momento, Nicole reveló en las últimas horas que fue víctima de un robo. "Hoy me robaron la billetera de la cartera, ni me di cuenta", contó la modelo en sus redes sociales.

"Sé que todo parece color de rosa en este momento, pero una valija no nos llegó aún, esperemos que la aerolínea haga lo que corresponda”, comenzó expresando en sus stories. En tanto, agregó: "Y hoy me robaron la billetera".

Horas más tarde, detalló un poco más sobre lo sucedido: "Dato por si vienen a Milán. Hoy me comentó el dueño del local donde me robaron que no te roban con arma ni nada, pero hay que tener las carteras bien cerradas y pegadas porque tienen identificadas dos mujeres que andan por todo el circuito turístico que te sacan la billetera. Después la tiran por algún lado, por ahí la encontrás o no, yo no la encontré todavía, pero ya te sacaron la plata y las tarjetas, así que hay que estar atentos", expresó.