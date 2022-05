Las fotos del reencuentro de Nicole Neumann con sus hijas tras su fuerte pelea con Mica Viciconte por el covid

Nicole Neumann ha mostrado tener un fuerte carácter. Sin embargo, siempre opta por la paz primero. Hace algunos días la jurado de Los 8 Escalones tuvo un fuerte enfrentamiento con Micaela Viciconte, quien se convirtió en madre de Luca hace poco, pero con quien mantiene una mala relación hace tiempo.

Todo comenzó cuando la ex participante de Combate se enteró de que Nicole contrajo coronavirus y al sentir síntomas no les avisó antes. Por eso Viciconte compartió en su cuenta de Instagram: "La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones".

"Un acto de irresponsabilidad es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacía sí misma o hacia los demás. Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie y de esa manera nos cuidamos todos", agregó.

Y sentenció: "Un bebé recién nacido tengo. Tomá consciencia que no es por mi esto, sino a todos los que pones en riesgo". Nicole Neumann para calmar las cosas salió a aclarar que no sentía síntomas. Y no dudó en lanzarle un fuertísima frase a Micaela Viciconte por sus stories.

"Eres capaz de cambiar, pero siempre para bien. Eres capaz de reconocer todos tus errores y aprender de ellos porque sabes que de ello va la vida, no como otros que no tienen idea de nada. Aunque sientas que tu odio se justifica, sigue siendo odio y continúa ensuciando tu alma", sentenció.

Hace tiempo cuando nació Luca, Indiana, Allegra y Sienna no pudieron conocerlo porque se encontraban de viaje con Nicole Neumann. Días más tarde pudieron conocerlo y se mostraron súper felices. De hecho, compartieron fotos en sus redes sociales donde le confesaban la alegría que sienten.

Luego de pasar días con Mica Viciconte, Fabián Cubero y Luca las pequeñas volvieron a reecontrarse con Nicole Neumann ya que se recuperó del coronavirus. Emocionada, la modelo compartió fotos junto a sus hijas en su casa de campo donde cosecharon tomates y pasaron tiempo en familia.