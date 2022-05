Cuál es el insólito motivo por el que Mica Viciconte se enojó con Fabián Cubero

Micaela Viciconte y Fabián Cubero continúan mostrando su día a día en las redes sociales, en las que se los ve muy felices, especialmente por el reciente nacimiento de Luca Cubero, el primer hijo de la pareja.



La influencer viene haciendo algo que se convirtió en algo habitual en los últimos tiempos entre las madres: no romantizar la maternidad. Y así se encarga de dejarlo en claro mostrando lo complejas que son sus madrugadas.



En los últimos días, Mica compartió nuevas imágenes de Luca, de quien comparte muchas fotos a diario expresando de esa forma el lado positivo de la maternidad. Una de sus últimas publicaciones fue el primer book de fotos de su hijo, algo que enterneció a todos.





Entre las últimas interacciones en la red social Instagram, Micaela Viciconte se mostró muy enojada con su pareja, Fabián Cubero, por un insólito motivo.



Es que el futbolista eligió un body color blanco con el escudo de Vélez Sarsfield, el club de sus amores, para su bebé, lo que causó una inesperada reacción de la influencer.



El motivo del enojo fue por el talle de la prenda, dado que Micaela consideró que era demasiado grande para Luca. “Amor, le queda enorme. ¡Mirá los brazos! Le queda gigante. Todavía no se lo pongas. ¡Esperá unos meses!”, le dice Mica.





El ex futbolista, por su parte, se defendió con otro insólito justificativo. “Es que mañana juega Vélez”, le dijo Cubero. “Está bien, pero le queda grande”, insistió Mica en su reclamo por el talle de la prenda.



No obstante, no todo es alegría para Mica Viciconte, ya que en los últimos días cruzó a Nicole Neumann, aunque sin nombrarla, luego de que diera positivo de Coronavirus, motivo por el cual la llamó “irresponsable”, por no haber avisado que había tenido contacto estrecho con sus hijas.