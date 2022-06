Pampita sorprendió al revelar a quién se parece su hija Ana Moritán

Pampita habló de su rol de madre en una entrevista reciente y se refirió a la llegada de Ana Moritán, la pequeña beba que tuvo con Roberto García Moritán y que revolucionó a la familia.



En el marco de la presentación de la segunda temporada de “Siendo Pampita”, el reality que la tiene como protagonista, la modelo y conductora contó detalles de la intimidad de su hogar, el día a día y la convivencia.



En ese contexto, Pampita reveló a quién se parece la pequeña Ana. “Anita se ríe todo el día y eso me lo dicen mucho. Está siempre muy simpática, receptiva, de buen humor, me lo dicen siempre”, comentó en diálogo con revista Gente.





“En cuanto a lo físico, de carita para mí es muy parecida a su papá. Algunos me dicen que se parece a mí, pero la verdad es que yo le veo la boquita muy similar a la de Roberto, los ojitos y el color de piel y de pelo también. No parece hijita mía. Por suerte la vi nacer y no tengo dudas de que es mía”, aclaró entre risas.



“Me da la sensación de que viene con algo de paz. Todo le cae bien, el contexto, el lugar. Yo la llevo conmigo a todas partes y se la re banca. Al tenerme cerquita siente mucha estabilidad”, reveló Pampita.



“Ana nos hace dormir muy poquito de noche. Estamos viéndola crecer rapidísimo, cada mes a esta edad, avanza mucho, le cambia la cara, las facciones y constantemente hace cosas nuevas. Al estar todo filmado, nos queda un recuerdo”, contó.





“Cuando pase el tiempo y tengamos ese material, vamos a valorar mucho poder haberlo registrado. El recuerdo siempre te queda en la mente, pero vamos a tener las imágenes”, destacó la conductora.



Hace una semana arrancó la segunda temporada de Siendo Pampita, en donde habla de la maternidad después de los 40 años. Además, promete revelar muchas sorpresas a lo largo del reality.