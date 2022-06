Pampita recordó a su hija Blanca y contó quien es la cantante que las une

Lamentablemente, hace muchos años la hija de Pampita, Blanca, falleció y recientemente fue la mediática la que habló de un impactante dato sobre ese duro pasado, y cómo el vínculo especial con una cantante la ayudó a sobrellevar el trágico momento.

En Siendo Pampita, la mujer se refirió a la sorpresa de sus amigas en el bautismo de Ana, en donde invitaron a una joven cantante que la acompañó en ese complicado momento.

“Muchos miércoles fuimos a una capilla que se llama La Merced, a la noche, que se hace runa adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Me pasaban a buscar mis amigas, me subían al auto a veces en piyama, así no más y nos íbamos. Es una capilla muy especial, no hay luz y podes llorar tranquila, nadie te mira y solamente se canta. Había una cantante muy jovencita con una voz muy especial angelical y su forma de cantar nos encantó", contó Pampita acerca del hecho en cuestión.

“Son canciones tan fuertes para mí, que traen tantos recuerdos”, dijo Pampita, que siempre se toma unos momentos en Siendo Pampita para recordar a Blanca.

"Eso es algo que está adentro mío, siempre. Está siempre presente Blanca y está siempre presente el dolor y es algo que me va a acompañar toda la vida", confesó Pampita sobre su hija, que hoy hubiera tenido 16 años.

A su vez, con respecto a la chance que surgió hace poco de tener otro bebé, Pampita no negó el rumor y dejó prendida la luz: "¡Un plato más en la mesa no haría la diferencia! ¡Y uno más en la casa! La verdad que el corazón es bastante grande, podría ser”.

"Ella tiene un seis así que no se sorprendan que encargue otro bebé. Es un año muy bueno para ella que la encuentra fortalecida y tan relajada que puede ser. Los 3 y los 6 son llegadas de nuevos integrantes a la familia”, había dicho Pitty, la numeróloga, en Imparables.

"Hace una semana tire que para mí Pampita está embarazada de nuevo. ¡Y terminó el segundo capítulo diciéndole a Robert que quiere tener más hijos! Necesito que confirmen. Ah, y me lloré la vida con los gestos de sus amigas. ¡Ya las amo!", agregó una seguidora (@MEmiliiia). ¿Se dará?