El sorpresivo gesto de la China Suárez hacia uno de los hijos de Pampita

La China Suárez y Benjamín Vicuña se separaron en agosto del año pasado. Actualmente, la ex pareja no transita por su mejor momento luego que la actriz confirmara su nuevo romance con el joven trapero Rusherking.

Pero, la familia ensamblada que supieron conseguir sigue en pie. Al menos, así lo demostró la actriz cuando saludó a Beltrán, uno de los hijos de Pampita y el actor chilenp, por su cumpleaños número 10.

La China compartió una particular foto de ella junto al pequeño y a Magnolia, la hija de 4 años que tiene con el actor chileno, y le dedicó unas emotivas palabras de cariño.

"Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría a donde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru", expresó Eugenia en su cuenta de Instagram.

Beltrán cumplió diez años y sus padres lo celebraron juntos en una canchita de fútbol 5 junto a los amigos del pequeño. Además, estuvieron presentes Eli Sulichin y Roberto García Moritán, las actuales parejas de sus padres. La que no estuvo fue la China ni sus hijos Magnolia, Amancio y Rufina.

El último conflicto que la ex pareja fue este fin de semana, cuando la actriz llevó a su hija Magnolia al concierto de Rusherking en el Luna Park. Esto trajo aparejado el enojo del actor chileno, quien no ve con buenos ojos la exposición de sus hijos.

"Lo que a mí me cuentan es que esto no le gustó nada a Benjamín. Fue un recital a la noche y ella es chiquita. Esa fue una de las cuestiones", comentó Luli Fernández en Socios del Espectáculo (El Trece), agregando que la ex pareja no se habla, solo lo hacen a través de sus abogados.