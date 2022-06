Una excorista de Rusherking confesó en La Voz Argentina el padecimiento que atravesó durante un show del cantante

En otro programa de las audiciones a ciegas en La Voz Argentina (Telefe), una excorista de Rusherking que se presentó al popular certamen de canto sorprendió con una sentida confesión sobre el padecimiento que atravesó durante un show del popular trapero.

Sabrina Carbonel, una joven de 18 años, sorprendió al jurado de La Voz Argentina al contar en primer lugar que Fede Gómez, finalista de la más reciente temporada del reality tiene un rol importante en su vida. “Lo conocí a través del programa, me volví su fan y hoy en día es mi profesor y mi padrino musical. Lo adoro con todo mi corazón porque, en parte, gracias a él no dejé la música y me acompañó en un momento súper difícil”, confesó la participante que se lució con una versión de “Episodios”, de María Becerra.

Tras lograr que Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky giraran sus butacas, Carbonel se dirigió sorpresivamente a Lali Espoósito y le hizo una particular propuesta. “Te perdono todo. Quiero que seas mi esposa”, bromeó la partcipante.

Acto seguido, la joven confesó que su participación en La Voz Argentina representa parte de su vuelta a los escenarios después de haber sufrido un ataque de pánico en pleno show de Rusherking. “Me agradezco por haberme dado esta segunda oportunidad. Fue en agosto del año pasado y fue muy fuerte, porque esto es lo que amo. Trabajé como corista de Rusherking, y la situación me superó”, reconoció.

Entonces Lali Espósito comentó: “Estaba pensando, mientras la escuchaba, hacerlo más global, más allá de lo que le pasó a ella, particularmente. Ella es muy chica y veo que es algo muy habitual en muchos chicos de su edad que se dedican a la música o tienen el sueño de hacerlo: la ansiedad. Es algo a lo que le hemos dado la espalda. Yo no me crié con ese concepto y nadie me explicó qué es la ansiedad. A los 30, lo entiendo y la reconozco en mí y en los otros”.

Luego, sobre la experiencia que la joven aspirante a triunfar en La Voz Argentina tuvo durante un show de Rusherking, Lali completó: “Lo veo muy claro en chicos de la edad de ella porque tienen tantos estímulos y todo parece que si no lo tomo ya, es efímero y me voy a perder la oportunidad. Y eso es mentira. Está bueno hablar de ansiedad. Está bueno que hayas traído el tema. Lo recontra agradezco, por toda la gente que está del otro lado escuchando y por todos los niñes que también sufren ansiedad, tienen sus sueños y se los come esa sensación tan horrible”.

Por su parte, Soledad sumó: “Siento que nos perdonamos muy poco los errores, las frustraciones, que son parte de la vida. Lo más importante es levantarse al otro día y continuar, que en realidad es lo único que nos queda. A todos, por más años que tengamos en esto, nos pasa siempre algo que no nos gusta, metemos la pata, pero hay que tratar de levantarse y seguir. Me alegra que estés acá, que hoy lo hayas superado y esto es lo que te tiene que quedar grabado a vos en tu mente: el día de hoy”.