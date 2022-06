Romina Pereiro habló sobre su presente sentimental tras ser vinculada con un poderoso empresario

En medio de rumores de romance con un empresario, Romina Pereiro se encargó de aclarar los tantos en una entrevista con una revista y aseguró que actualmente no está en pareja.

La nutricionista terminó su relación con Jorge Rial en marzo de este año, y desde ese momento no blanqueó ninguna relación. En diálogo con revista Pronto, Romina Pereiro expresó que actualmente se encuentra disfrutando de su soltería.

En la mencionada nota, la entrevisttada desmintió los dichos de Fernando Piaggio en LAM (América). "Es una mentira enorme eso de que estoy de novia o conociendo a alguien. Estoy sola, solterísima y sin apuros. Así quiero estar por el momento", remarcó Pereiro.

Luego aclaró de manera categórica: "No sé, no conozco a ningún empresario, no es mi mundo ese. No sé ni de dónde sale eso que dijeron".

Romina Pereiro aclaró así los tantos tras la visita del periodista Fernando Piaggio a LAM, "La Pereiro está de novia. Está con un empresario, es un señor más grande que ella, debe andar por los cincuenta años", expresó el comunicador en el programa que conduce Ángel de Brito.

En ese momento, Yanina Latorre había preguntado: "¿Tiene plata o es de esos empresarios pobres?". A lo que Piaggio respondió: "Es de los que te gustan a vos, de gente de buen vivir".