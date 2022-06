Romina Pereiro rompe el silencio sobre su fallido debut en Telefe: "Hubo un problema"

Romina Pereiro finalmente no debutó este lunes en el programa Ariel en su Salsa, que conduce Ariel Rodríguez Palacios por la pantalla de Telefe. A partir de esta ausencia, comenzaron a barajarse varios motivos. El más polémico lo disparó Yanina Latorre en LAM, dejando entender que su ex pareja, Jorge Rial, tuvo algo que ver en la decisión del canal en apartar a la nutricionista.

Tras las repercusiones de la noticia, fue el propio periodista quien salió a despegarse. "Nunca haría eso, lamento que lo hayan sugerido. Hay otra historia que no voy a ser yo el que lo va a contar. No me meto, es eso. Hubo desprolijidad y había mucha ilusión por parte de Romina. Me dolió mucho. Acá no la tengo muy clara, son desprolijidades y un malentendido. No quiero hablar por ella. Nunca me metí con el laburo de la gente", expresó Rial.

Por su parte, también se refirió al tema Rodríguez Palacios. "Me contrata la señal y lo que se hacer es cocinar. No tengo idea de Romina, es una divina, la conocí pero no sé. Te juro por hijos y demás que no tengo idea".

Finalmente, esta mañana Pereiro rompió el silencio. Consultada por el periodista Juan Etchegoyen, la nutricionista reveló que "va estar en las próximas semanas. Hubo un problema presupuestario de último momento . Es todo lo que sé", comentó. .

Cabe recordar que hace casi una semana Pereiro anunció con mucha alegría que, a partir del lunes 13 de junio, iba a estar en Ariel en su Salsa. Sin embargo, días después aseguraron que alguien la habría bajado.

"Yo no hablé con Romina pero sí con Telefe. Me llamaron y me dijeron que no va a estar en el programa". "No debe estar contenta con esta noticia, tenía ganas de volver a trabajar", sostuvo Ángel de Brito en LAM (América).

Y agregó: "La mano negra es vengativa. Yo le mandé un mensaje a Romina pero no me contestó. Desde Telefe me confirmaron que no va a estar, fue por decisión de ellos. Me dijeron que hubo mucha presión".