La categórica postura del marido de Valeria Mazza frente a la madre de uno de los agresores de su hijo

Este miércoles, el hijo de Valeria Mazza atravesó una nueva operación tras ser brutalmente agredido hace unos días a la salida de un boliche. Por su parte, el marido de la modelo dio una entrevista a un programa televisivo, y cuando mientras hablaba la madre de uno de los agresores de su hijo, el empresario marcó una categórica postura.

Alejandro Gravier dialogó con el ciclo A la Barbarossa (Telefe), y allí además de dar detalles de la nueva intervención por la que pasó Tiziano, también contó que la familia de los agresores nunca se comunicó con ellos. Inesperadamente, la mamá de uno de los atacantes se comunicó con el programa, pero el marido de Valeria Mazza eligió no intercambiar palabras con ella.

“Mejor no pensar lo que podría haber sido. Hoy esperemos que la operación salga bien. Lo operan a las 12 en el Austral de nuevo. Tenía una fractura expuesta con un pequeño desplazamiento. Apareció una fisura sobre uno de los dientes. Le dolía un poco el mentón, le hicieron una radiografía panorámica y ahí se ve una fisura en forma de V que sale del diente delantero. Y ahí se decidió poner una placa de titanio”, relató Gravier en comunicación telefónica con el envío que conduce Georgina Barbarossa.

Además, el marido de Valeria Mazza se refirió al estado anímico de su hijo. “Esto es un pequeño retroceso para todos. Él es un chico muy fuerte tanto física como mentalmente, y obviamente le afectó lo sucedido. Él quiere salir a hablar para que esto no ocurra más, él sabe que no es el primero ni el último. Si la justicia actuara en cada pelea, agresión, violación y discriminación y quedan detenidos, yo te aseguro que eso va a ir bajando”, explicó.

En tanto que sobre la actitud de Valeria Mazza en este difícil momento, Alejandro Gravier destacó: “Vale como madraza que es está golpeada. Acompañando a los chicos y tratando de estar todos juntos en este momento”.

Mientras Gravier daba la entrevista, una de las madres de los agresores se comunicó con el programa para pedirle perdón en vivo. El papá de Tiziano optó por no cruzarse con la mujer, pero quedó en línea sin abandonar la entrevista telefónica. “Prefiero no hablar, si querés escucho porque entiendo el dolor de una madre”, argumentó.

En tanto que la mujer expresó: “Estoy muy apenada y agobiada con todo esto. Es muy terrible lo que pasó. Sinceramente quiero pedirle disculpas por la acción de mi hijo a los papás de Tiziano, a Tiziano. No sé si les sirve lo que les diga, pero les pongo el corazón en mi mano. Sé que es horrible lo que están pasando, nosotros también del otro lado, pero soy mamá y sé que es horrible lo que pasó”.

Luego, la mamá del atacante aseguró que su hijo no es una persona violenta. “No sé qué le sucedió esa noche. Estuve hablando con él y no sabe decírmelo porque él tampoco es así, no sabe por qué reaccionó así. Nosotros no somos personas agresivas, somos personas trabajadoras. No sé que lo llevó a tener esa impulsividad. Pero bueno, la situación sucedió y acá estamos. Le pido mil disculpas. Mi hijo está muy arrepentido, se quebró y pidió disculpas con el corazón en la mano en la audiencia. Yo soy mamá y no me gustaría estar pasando por esa situación”.

Además, la mujer remarcó: “Le pido a Dios para que Tiziano se recupere lo antes posible y que mi hijo esté en libertad lo antes posible también, porque no es un chico agresivo. Sé que hizo mal y no estoy de acuerdo con la situación en absoluto”.