Tras el ataque a su hijo, la fuerte declaración de Valeria Mazza: "¿Tengo que esperar que lo maten?"

El hijo de Valeria Mazza fue brutalmente agredido hace un poco más de una semana a la salida de un boliche en Rosario. Tiziano Gravier se recupera de la operación que debió someterse tras sufrir la fractura de su mandíbula. Ahora, su madre se refirió a lo sucedido en diálogo con Romina Manguel en Radio con vos.

"Tiziano está cada día mejorando, vimos al cirujano que le dio ejercicios para que empiece a mover la boca y los músculos, tiene unas gomitas además de las placas de titanio. Dos tornillitos en las encías de arriba y de abajo y en dos días se las empieza a sacar para comer puré o algo un poco más sólido, ahora todo en pajita", dijo sobre la evolución de su hijo que ya fue dado de alta.

"Estuvo muy angustiado primero, tiene que pasar el trauma. Tiene un psicólogo deportivo con el que trabaja su competencia de alto rendimiento y habló con él estos días para poder resolver y que no queden secuelas", agregó.

"Me pregunto todo el tiempo desde qué lugar podemos hacer algo, como padres, como educadores... en algo estamos fallando por más que digamos que la sociedad, la situación económica, política... empecemos por casa, cómo estamos educando", reflexionó, haciendo un mea culpa.

Hasta el momento, ni los agresores ni sus padres se contactaron con los Gravier. "Quiero creer que es de corazón. Me encantaría que le pidan disculpas a mis hijos, cuando te arrepentís reconoces el hecho pero no implica que eso no tenga consecuencias. Pero en sus declaraciones dicen que hubo una pelea cuando lo que hubo fue un ataque, no hubo intercambio", comentó sobre lo sucedido.

"¿Podes perdonar?", le preguntó la periodista, a lo que Mazza respondió: ·Es difícil, yo desde el corazón sí, pero los padres de Báez Sosa no sé si pueden perdonar, tengo que agradecer que mi hijo está vivo pero, ¿tengo que esperar a que lo maten? Es difícil la situación en la que te ponen, no quiero que haya ninguna otra madre llorando por la vida de su hijo, ¿qué vamos a hacer?", respondió en relación al caso del joven que en el 2020 fue asesinado a golpes.

Para cerrar, pidió que la solución no sea irse del país. "Viví en el exterior y siempre volví, mis hijos nacieron acá, me casé acá y en el 2005 cuando nació mi tercer hijo decidimos instalarnos acá por una cuestión familiar, tengo dos hijos en la universidad que eligen argentina y no puede ser que nos echen porque la Justicia no funciona. Voy a hacer todo lo posible para aportar mi granito de arena para que las cosas funcionen de otra manera".