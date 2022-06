El marido de Valeria Mazza le dio una tajante respuesta al abogado de los agresores de su hijo

A casi diez días de haber recibido una brutal golpiza a la salida de un boliche de Rosario, el hijo de Valeria Mazza debió ser sometido a una operación por una fractura de mandíbula. Más allá de la evidencia del video que registró el momento, el abogado de los agresores está tratando de que sus defendidos salgan en libertad tras quedar detenidos en calidad de prisión preventiva por el término de 90 días

Además, el fiscal Rodrigo Santana consideró que los agresores además incurrieron en un “acto discriminatorio por la condición social” del hijo de Valeria Mazza.

Según informa Infobae, los atatcantes se disculparon con la victima, aunque uno de ellos dijo que previo a los golpes hubo un entredicho con Tiziano Gravier.

Por otro lado, Jorge Bedouret, el abogado de los detenidos, hizo polémicas declaraciones realizó declaraciones al programa Siempre Juntos de Antena 3 en Rosario, donde cuestionó la medida judicial contra sus defendidos y puso en duda la gravedad de la lesión del hijo de Valeria Mazza. “Lo que no tengo es el informe médico de la operación en Buenos Aires, de la supuesta operación en Buenos Aires. Porque yo vi fotos después de la operación que son muy llamativas”, disparó el letrado.

Para indignación de Tiziano y su familia, el abogado de los agresores dijo además con respecto a una foto que Valeria Mazza compartió de su hijo: “La víctima está sentado en una cama, semidesnudo, porque tenía unos cables que no estaban los cables, unas cosas esas en el pecho que se ponen para ver cómo es el post operatorio, y estaba con una sonrisa, no tenía ninguna marca en el cuerpo, ni ninguna cicatriz de cirugía. Ni estaba vendado. Yo quiero el informe médico. ¿Qué cirugía se hizo? ¿Había realmente una fractura? No lo sé, y con eso prisión preventiva”.

El portal Teleshow consultó a Alejandro Gravier, padre de la víctima sobre los dichos del defensor de los agresores, y él confirmó que su hijo tendrá que paasar nuevamente por el quirófano. “Mañana lo operan de nuevo a Tiziano porque en el control que le hicieron salto una pequeña fisura. Le van a tener que poner otra placa de titanio mañana a las 12?, expresó tajante el empresario.