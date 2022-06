Susana Roccasalvo evitó especulaciones y se sinceró frente a las cámaras

Susana Roccasalvo se encuentra, desde hace tiempo, al frente de Implacables por la pantalla de El Nueve. Como es habitual, muchos de los programas tienen publicidad no tradicional (PNT), sus conductores leen al aire anuncios y el suyo no es la excepción. Sin embargo, este fin de semana, sorprendió que ella no lo hizo y en su lugar, leyó la pauta Daniel Gómez Rinaldi.

Daniel Gómez Rinaldi

Para evitar que la audiencia especulara y despejar cualquier tipo de rumor, prefirió sincerarse delante de las cámaras y contó el por qué de su decisión. “Yo le quiero dar las gracias a Rinaldi”, comenzó diciendo y continuó: "Ustedes se preguntarán por qué lo lee Daniel, y lo qué pasa es que estoy con un problemita, desde febrero, en la vista".

"No puedo mirar a distancia y también me hacen mal las luces, entonces he grabado. Pero algunos anunciantes quieren que se lean en vivo, entonces lo Rinaldi, porque yo no puedo estar leyendo con las luces tan cerca", explicó.

Hoy, Roccasalvo se encuentra en el centro de todas las miradas por su conflicto con Ángel de Brito. Los periodistas se enfrentaron en la Justicia por un comentario del conductor de LAM y él terminó ganando el juicio. Filoso, días atrás, expresó: "Roccasalvo, perdiste. Y todo lo que dijiste en tu programa es mentira. Por ese chiste, se armó toda esta polémica que siguió hasta hoy. Yo nunca había tenido problemas con Susana. Nos veíamos en el Martín Fierro y nunca pasó nada".

Y sumó: "Me imagino a un juez leyendo el expediente de esta pavada. El fallo me habilita a hacerle una demanda civil por daños y perjuicios que, obviamente, no la voy a hacer. Porque yo me gano la plata trabajando".