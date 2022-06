La controversial propuesta de Jorge Lanata que involucra al mundo del espectáculo

En marzo de 2020, Ángel de Brito y Susana Roccasalvo protagonizaron un escándalo que terminó en la Justicia. El conductor de LAM fue lapidario con su colega y, posteriormente, señaló que sus dichos eran un chiste. Sin embargo, ella no le creyó nada. "Si vos me preguntás con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa.... Yo te puedo decir con quién. Toda la vida me quedo con Canosa porque Roccasalvo es una porquería", indicó el comunicador en aquél entonces.

Y sobre su polémico comentario, hoy señaló: "Al otro día le dije a Susana, por si le había molestado, que era en chiste. Es más, yo había hecho el mismo chiste cuando el ping pong fue Rial o Ventura. Y en cada caso nos reímos. Pero se ve que Roccasalvo estaba muy aburrida y me hizo juicio por ese tema".

Esta semana se conoció el veredicto y la Justicia falló a favor de De Brito. "Más de una vez le ofrecimos a Susana y a su abogado que lo arregláramos charlando. No quisieron. Y esto es lo que pasó: Roccasalvo perdió el juicio", expresó él.

Ángel de Brito y Susana Roccasalvo

Mucho se habló sobre el tema y quien opinó fue Jorge Lanata. Además, en su programa radial en Mitre, el reconocido periodista, realizó una controversial propuesta. "Hay que hacer un Foro del espectáculo, yo lo vuelvo a decir, entonces que la justicia no pierda tiempo con todas estas pelot****. Qué haya un Foro donde todas estas bolud**** se discutan y que lo banquen con aportes de actores", lanzó frente al micrófono.

Marina Calabró le aseguró que "iba a ser muy difícil sacarle un mango a un actor". Frente a esto, el conductor de PPT disparó: "Ya que que ellos rompen los huevos con los juicios... que los garpen".