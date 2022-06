Flor Vigna cumplió años y Luciano Castro la sorprendió con un saludo más que tierno

Florencia Vigna y Luciano Castro blanquearon su relación hace ya unos meses y aprovechan cada oportunidad que tienen para demostrarse el amor que siente el uno del otro, especialmente en las redes sociales.

Recientemente, fue Luciano Castro quien le dedicó a su novia unas tiernas palabras debido a que la cantante cumplió 28 años y compartió en sus historias de Instagram varios saludos que recibió de su gente más querido. Uno de ellos, por supuesto, fue el de su pareja.

"¡Feliz cumple, Chinita de mi corazón! ¡Vamos que tenemos muchas cosas por hacer juntos! Te amo, Flor", escribió Castro en su cuenta personal de Instagram.

Anteriormente había sido Vigna quien contestó en una de sus historias de Instagram qué era lo que más le gustaba de Luciano: "Su juego. Puedo volar a cualquier lado con él. Me enseña mucho mucho a disfrutar y a animarme. Me hace reír a carcajadas y me da paz con su mirada".

Y no todo es de ambos. También desde afuera se resalta lo que tienen. Sabrina Rojas, la ex de Castro, por ejemplo, explicó: "Yo hice un laburo hermoso. ¡Lo conozco desde hace 12 años! Ahora es mejor novio y está buenísimo. Flor lo debe motivar más a cómo yo lo dejé. Está bueno".

Y también se manifiesta con hechos ese amor. En mayo Luciano Castro fue criticado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial por un video que compartió en sus redes en el que iba con sus hijos en el auto y cometió muchas faltas graves con respecto a la seguridad vial. Flor Vigna lo defendió.

"Luciano sufrió porque era injusto lo que decían. Rindió un examen para demostrar que es buen conductor", explicó en Intrusos.

Además, su pareja remarcó el buen y equilibrado momento en el que Luciano se encuentra en todos los ámbitos principales de su vida y dijo: "Lucho está increíble. Está en un momento muy bueno en lo laboral, con su familia y en el amor.

El amor está latente y lo mejor recién está comenzando para la pareja argentina, en paz, sin problemas ni ruidos molestos fuera de su propio círculo.