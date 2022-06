Flor Vigna contó cuál es la mayor virtud de Luciano Castro como hombre: "Su..."

La historia de amor de Flor Vigna y Luciano Castro fue tan increíble como sorpresiva por un sinfin de razones. Pero, a pesar de algunos malos augurios, la cosa sigue firme y cada vez se los nota mejor a casi un año de estar juntos.

Con la relación afianzada y ya camino a convivir todo el tiempo, Flor Vigna y Luciano Castro siguen en plena etapa de enamoramiento, manifestando sus sentimientos y compartiéndolos a menudo con sus seguidores.

Tal es así que, activa en las redes sociales, la joven influencer, que se acaba de someter a un cambio de look profundo, habló sobre el vínculo que mantiene con el actor. Y contó detalles muy íntimos, como hizo hace semanas atrás en el show de Vero Lozano.

Sin dudas, y a pesar de los prejuicios, la edad es solo un número. En el caso de la conductora de El último pasajero y el protagonista de El primero de nosotros quedó demostrado que los 19 años que se llevan de diferencia en vez de distanciarlos los nutrió y les permitieron aprender uno del otro.

Incluso, Florencia lo volvió a remarcar cuando le propuso a sus seguidores jugar a las preguntas y respuestas de Instagram… eligiendo para contestar una que refiere a su pareja. “¿Qué es lo que más te gusta de Lucho?”, indagó uno de los usuarios de dicha red social.

A lo que Vigna, a corazón abierto y mediante una foto de Castro tocando el teclado dejó en claro que está in love cuando expresó: "Su juego. Puedo volar a cualquier lado con él. Me enseña mucho a disfrutar y a animarme. Me hace reír a carcajadas y me da paz con la mirada”.

Cabe destacar que no es la primera vez que sus fans le realizan una pregunta de este estilo ya que, un mes atrás, la ex de Nico Occhiato también eligió contestar sobre qué le gusta de Luciano y, en ese momento, escribió: “Me gusta cómo nos motivamos a ser nuestra mejor versión”.

“Me gusta cuando llego hecha percha y puedo llorar con él y cuando me hace reír a carcajadas. Me gusta cómo me cuida. Me gusta su familia. Me gusta él en mi vida”, fueron las palabras que utilizó Flor para referirse a sus sentimientos hacia Castro hace tan solo unas semanas. Se quieren, se aman, son felices… y lo manifiestan.