El doloroso comentario de Mario Guerci para su supuesta nueva novia: "Yo no estoy..."

La historia de amor de Mario Guerci y Soledad Bayona tiene su tiempo ya: dicen que empezaron a salir en 2021, cuando los dos estaban en La Academia de ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli. Desde esos mismos días, los dos lo negaron y la causa estaba muy clara: ella no terminaba nunca con su novio.

Dicen los que se la saben todas que Soledad estaba por casarse con Nicolás Smirnoff, y este cruce con Cupido la llevó a tirar todo por la borda. En aquel momento todos eligieron el silencio, pero con las cosas más blanqueadas se dieron una chance de hablar con los medios.

El ex de Bayona fue muy claro: "Ella me lo negó en la cara si es que estaba pasando algo con Mario", anunció. Lo cierto es que después aparecieron fotos y videos que no dejan muy bien parada a Soledad, que confirmó la separación y como era de esperar suspendió la boda.

“Como todo el mundo sabe, es real, me separé; y atravesar una separación no es fácil. Es todo lo que puedo decir. Si me preguntás cómo estoy, es atravesando una separación. Con Nico estuvimos un par de años, es una historia que fue y vino, tiene su historia la historia", contó.

Y siguió: "Pasaron muchas cosas que, obviamente, hablamos con él; que es intimidad pura y que tiene que ver con mi pareja. Este tema se toma muy a la ligera y no deja de ser el final de un ciclo donde ambas partes pusieron mucha ilusión y no se dio”.

Sobre Mario Guerci, Bayona fue muy puntual: “Me conocieron mil años trabajando, y recién este fue el único año que mi vida se expuso y no tuve la mejor experiencia, cerrando este ciclo. Y me guardo mi intimidad para sanarme a mí y mi gente y cuidar a los míos y a mí”.

Pero en la vereda de enfrente, en una charla con Intrusos, Guerci fue menos firme sobre lo que estaría "empezando" en el amor. “Prefiero ese tema no tocarlo, si no te ofende. Si vos querés, hablamos de Sex, de mi carrera, de lo que quieras. Te voy a poner siempre esta misma cara. No quiero hablar del tema”, dijo el muchacho, que en el pasado sufrió alguna denuncia.

“El motivo es mío, perdón, pero hay cosas que uno prefiere no decir y no hablar. No estoy enamorado”, sentenció, dejando dura a Bayona, que también dijo que "no estoy enamorada. No estoy en pareja, estoy pasando un momento de duelo. Separarse es difícil, no importa por qué fue”.

La verdad es que los dos están muy juntitos, ¿será amor? ¿O respeto al ex? El tiempo darás las respuestas para este culebrón...