Escrachan a una figura de Showmatch con una escandalosa denuncia

Mario Guerci se vio envuelto esta semana en un escándalo luego que Rodrigo Lussich contara en Intrusos que Soledad Bayona, compañera de baile del modelo en La Academia de ShowMatch, había estado visitando en reiteradas oportunidades su departamento. Las versiones de un supuesto engaño comenzaron a extenderse a tal punto que la bailarina canceló la boda que tenía prevista con su novio Nicolás Smirnoff.

Tras las repercusiones por lo sucedido, Ángel de Brito confirmó que Bayona había estado en el departamento de Guerci y hasta mostró imágenes de la bailarina ingresando al edificio ubicado en Palermo. En este sentido, los vecinos del modelo se enteraron de la polémica y decidieron tomar cartas en el asunto.

Así fue como en las últimas horas, Guerci se sorprendió al llegar a su edificio y encontrar un mensaje pegado en el ascensor. Según precisó el portal Primicias Ya, en un papel enumeraron una serie de reclamos dirigidos directamente hacia el participante de ShowMatch.

"Andá con tu puterío a otro lado. Acá vivimos familias y no estamos para responder en qué piso vivís", comienza la misiva. "El patio en común no se usa para ensayos. Tu auto mal estacionado siempre, no deja pasar a gente discapacitada. Pagale a la pobre chica trans por tus servicios sexuales, también te busca acá y te reclama falta de pago. Atentamente tus vecinos", concluye el picante recado.