Ricardo Darín se expresó en un programa español sobre el asesinato de la joven de 14 años sucedido en Córdoba.

El caso de Agostina Vega sigue conmocionando a la provincia de Córdoba mientras la investigación sigue su curso. Ricardo Darín visitó un programa en España y allí decidió hablar sin filtro sobre este brutal femicidio y no dudó en apuntar contra la Justicia.

Por el hecho, se encuentra detenido Claudio Barrelier y en los últimos días el fiscal ordenó la detención de Agostina Vega (dueña del Ford Ka) y también de Osvaldo Fassetta, quien alquilaba una habitación en la vivienda del principal apuntado.

En medio de todo esto, Darín decidió visibilizar el crimen en la televisión española: "La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza de ellos".

La durísima crítica de Ricardo Darín tras el asesinato de Agostina Vega Ricardo Darín apuntó sin filtro contra la Justicia tras el femicidio de Agostina Vega: "Energúmenos" "Agostina no solo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada, fue descuartizada y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género, que había estado detenido y lo largaron", expresó Darín.