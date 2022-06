El sensible posteo de Isabel Macedo a 5 días de ser mamá de Julia: "Me siento dolorida y..."

El sábado 4 de junio, Isabel Macedo fue mamá de Julia, su segunda hija con el ex gobernador de Salta y candidato a Presidente, Juan Manuel Urtubey. Ya en su casa, dolida y muy cansada, pero siempre con buen humor, la ex de Facundo Arana se expresó en contra de los cuidados que tuvieron los médicos.

"Me parece rarísimo que te hagan ir así, tan rapaz", dijo la actriz, que trabajará con Cris Morena en la próxima ficción que tienen pensando hacer entre fines de 2022 y principios de 2023 por lo que regresará a vivir en Buenos Aires (en Salta vive una especie de quinta que es un palacio).

Desde su cuenta de Instagram, Macedo siguió son su speech y se desahogó contando lo mal que la está pasando en el post parto a modo de catarsis y buscar apoyo entre sus fanáticos.

"Acá estamos, cansada es poco, dolorida. No entiendo, me parece rarísimo que te dejen ir tan rápido de ahí, porque como que no estás lista para meterle con todo", reclamó Macedo sobre el alta que le dieron en el centro médico donde fue mamá.

Lo cierto es que en Argentina existe una suerte de protocolo para las altas de las recientes mamas (dos o tres días si fue parto normal y 4 para las cesáreas). Y, aunque se aplique, eso muchas veces hace que los cuidados que se necesitan cuando se llega a su casa no sean los mismos.

Y siguió: “Mira que yo tengo actitud, si hay algo que me sobra es la actitud, vamos para adelante, todo. Pero no me puedo mover, me siento medio mal, me duele todo. Tardo una hora para levantarme de la cama, tardo una hora para todo, pero igual estoy haciendo bastante reposo".

Ya más tranquila y cambiando de tema, Isabel manifestó una señal de agradecimiento por la “cantidad de mensajes lindos que me hicieron llegar por todas las plataformas. Así que gracias", cerró.