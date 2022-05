La explosiva revelación de Analía Franchín sobre su historia de amor con Sebastián Eskenazi: “Él se…”

Analía Franchín está en pareja con el empresario Sebastián Eskenazi desde hace 14 años y siempre se mantuvieron alejados de las polémicas y los escándalos. Ahora, la participante de Masterchef Celebrity la revancha habló de su historia de amor.



En diálogo con Agarrate Catalina, por la Once Diez, Analía Franchín contó cómo fue la noche en la que vio por primera vez a Sebastián Eskenazi y la particular forma en la que se despidieron en aquella oportunidad.



“Lo conocí en la casa de Jorge Corcho Rodríguez – esposo de Verónica Lozano – Y yo creo que tuvimos un flechazo instantáneo, aunque en realidad yo estaba con una amiga que le iba a presentar a él”, comenzó contando.





“Sólo iba por una amiga que estaba soltera y sabía que iba a haber otro soltero, como una cita a ciegas”, agregó Analía. “Fue muy genial. Porque en esa casa, había una hilera de luces que justo le daba en la cabeza a Sebastián y yo lo vi y dije: ‘Es el enviado’. Te juro. Me di vuelta y le dije a mi amiga: ‘Olvidate, éste es mío’”, remarcó entre risas.



“Pegamos onda a los diez minutos. Y más o menos ya estábamos enamorados. Sé que cuesta creerlo porque somos dos personas adultas”, comentó sobre aquel primer acercamiento en aquella reunión en casa del Corcho Rodríguez.



“Al poco tiempo me dijo: ‘¿Sabés que ya te amo?’. Y le dije: ‘Yo también, pero estoy de novia’. A lo que me responde: ‘Bueno, no importa, yo te espero’. La realidad es que él se fue con otra esa noche y yo me volví a mi casa”, recordó.





Analía sostiene que aquellos inicios significaron un “cambio fenomenal” en su vida. “Después nos reencontramos al tiempo y ahí ya sellamos todo. Pasé de tener novio a casi un marido con tres hijos. Porque a los dos días ya estaba haciendo chocolatada cuando venían del colegio y ayudándolos a estudiar”, reveló.



“Ahora ya soy abuela también. Y celebro la familia grande de muchos tíos, hermanos y primos. La verdad es que me encanta”, expresó Analía Franchín, expresando su felicidad.