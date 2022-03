Analía Franchín fue letal con Nancy Pazos: "Sos una violadora serial"

Analía Franchín y Nancy Pazos continúan protagonizando fuertes cruces en el aire de Flor de Equipo, el programa que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe. En esta oportunidad volvieron a sacarse chispas por sus posturas dispares en entorno a las repercusiones surgidas tras la violación grupal que sufrió una joven en Palermo.

La semana pasada, Pazos había sentenciado que "ser machista es ser violador", generando el repudio de Franchín. "Mi padre era machista porque era de otra época, pero jamás hubiera abusado de una mujer".

Pero el escándalo entre las panelistas recién estaba comenzando. Pazos volvió a hablar del tema durante un móvil y se refirió a los padres de Franchín. Al enterarse, decidió hacer un descargo en vivo: "Me parece que está bueno hoy destacar los logros de las mujeres, y no ponerse la careta del feminismo cuando lo que hacemos en realidad es pregonar el machismo", comenzó diciendo. "Digo esto porque ayer Nancy Pazos manchaste el honor de mi padre, manchaste la capacidad de mi madre de decir que no, mi madre que tiene 84 años es una señora mayor y duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz", expresó.

Finalmente cerró: "Capaz tu experiencia con los hombres no ha sido buena, hay algo que arrastras. Mi papá fue un gran señor, mi marido es un hombre hermoso y mis hijos también, y si ser machista es ser violador, entonces vos sos una violadora serial", disparó sin filtros.

La frase de Nancy Pazos que generó repudio en las redes

"Una madre no entiende porque es una mujer, una mujer machista que ha criado a su hijo bajo régimen de violencia, amigos que entienden que tratar de matar a tu pareja o la madre de tus hijos, está bien...", sostuvo Pazos sobre las madres de estos jóvenes. "Estos seis energúmenos no son solamente hijos de familias que no tienen nada que ver con nosotros, muchas de esas madres, seguramente están tan asombradas como nosotros".

"La sociedad machista es violadora, ese es el concepto global. La sociedad machista viola por sí misma porque el hombre se siente el dueño del cuerpo de la mujer. El hombre heterosexual está hoy cuatro escalones más arriba", agregó.