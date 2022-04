Analía Franchín confesó un raro trastorno compulsivo que no la dejaba dormir: “Necesitaba que…”

Con la valentía de abrir su corazón, de exponer sus fibras más íntimas, Analía Franchín juntó el valor para narrar un trauma que proviene de su infancia, de épocas dolorosas y muy álgidas que le tocó transitar y que le dejaron una mella muy fuerte en su mente.

En una visita a PH, la finalista de MasterChef 2 se animó a relatar un trastorno que la marcó a fuego, que se vincula con la imposibilidad de conciliar el sueño en soledad y sobre todo pudo desentrañar el origen de esa cuestión que latía en su fuero más íntimo.

Todo se remite a una infancia dura, en la que su madre cayó en una profunda depresión, lo que convirtió la niñez en un terreno disímil al habitual, que la empujó a tomar otro tipo de postura en las antípodas a la inocencia de esas edades y que construyeron un panorama complejo,.

“Siento que casi no pude ser niña, que desde muy chica tuve que ser adulta. Atravesé una tremenda depresión de mi madre siendo muy chiquita, fue una situación muy heavy para mi cabeza de 11 años", narró con mucha emoción que brotaba de su piel.

Todo ese contexto generó un hábito adverso, dado que nunca pudo dormirse en una casa sin la compañía de alguna persona. Básicamente, jamás en décadas logró transitar el sueño sola, lo que le provocó diversas tácticas y maniobras para asegurarse que haya alguien en la misma propiedad.

Con humor, Analía contó la solución extrema que ejecutó en alguna ocasión: “Una vez que no encontraba a nadie llamé al jardinero. Lo llamé a mi marido, le avisé, y llamé al jardinero. Durmió en otro cuarto, claro. Yo necesito que esté alguien, saber que hay una presencia”.

Lo cierto es que Franchín destrabó el trauma, pudo superarlo y ahora camina por otro tipo de realidad. Así, la ex MasterChef relató con orgullo su triunfo: “Me crié en situaciones de tanto miedo, que yo lo voy a decir porque lo festejé y es que hace un año que dormí sola por primera vez. Voy a cumplir 49 y recién ahora dormí sola por primera vez".

Respecto a los factores que se conjugaron para que afrontara por vez primera dormir sin nadie cerca, Analía expresó: “Esa noche justo mi marido viajó, mi hijo no estaba…esa noche me quedé sola en mi casa. Antes de eso, si yo me quedaba sola en mi casa alguien tenía que venir”.