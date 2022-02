La confesión de Analía Franchín al aire que dejó a todos asombrados

No es la primera vez que Analía Franchín deja asombrados a sus compañeros de Telefe con sus anécdotas al aire. Esta vez, su confesión sorprendió a todos y también, desató varias carcajadas. Todo comenzó cuando en el ciclo que conduce Florencia Peña estaban hablando sobre una invasión de más de 20 murciélagos en un departamento de La Plata.

Analía Franchín

Una de las vecinas del lugar destacó que los mamíferos habían tenido una buena conducta y que no habían ensuciado nada. Fue en ese momento cuando, ante la mirada atenta de todos en el estudio, la ex participante de MasterChef contó su experiencia con estos animales.

"En algo me siento identificada con Yamina, cuando yo era chiquita, mi mamá mató un murciélago en mi casa. Yo odiaba porque cuando mataba a las ratas, ella las tiraba a la calle y yo las traía de nuevo para adentro pero esa vez lo que hice, lo puse en un frasco con formol y lo tuve como dos años de amigo aunque estuviera muerto", señaló frente a las cámaras del canal de las tres bochas.

Y confesó: "Yo amo a las ratas, son amigos, como los primos". El estudio se inundó de risas y varios de los presentes no supieron qué decir.

En otra ocasión, la panelista también impactó a sus compañeros con sus dichos cuando reveló que "la echaron de Disney por robar". Cuando cometió el ilícito tenía 20 años y sobre ese día, contó: "Me robé a dálmata, un muñequito. Me descubrieron cuando salía y le dije: ‘No hablo inglés, no te entiendo’. El personal de seguridad nos agarró a mi madre y a mí, no llevó a un cuarto, me dio vuelta la bolsa y estaba el dálmata".