Guillermina Valdés habló de la posibilidad de adoptar junto a Marcelo Tinelli: "La idea..."

La modelo Guillermina Valdés (44 años) habló hace unos días sobre el proyecto de vida que tiene una vez que cumpla los 50 años: la posibilidad de ser madre adoptiva junto a Marcelo Tinelli (62 años).



En una reciente entrevista con el medio Teleshow, la modelo y empresaria habló de los desafíos de la maternidad y de su deseo de adoptar en unos años.



“Yo veo a un nene chiquito y no sé qué me pasa. Le digo: ‘Hijo’. Tengo esa energía maternal y la necesidad de depositarla ahí. Siento que siempre será así. Mis hijos crecieron y seguirán creciendo. Y en algún momento podrá dársela a otro bebito”, comentó.





“La idea no se fue. Es algo que podría pasar perfectamente, pero me parece que uno también puede ir ayudando a tantos lugares en los que hay muchas carencias. Y es bueno repartir un poco más”, agregó Guillermina.



Sobre su rol de madre, Valdés se refirió a la autonomía a lo que aprendió de sus hijos (Dante Ortega, Paloma Ortega, Helena Ortega y Lorenzo Tinelli). “Simplemente trato de acompañarlos siendo coherente conmigo misma, que ya es un montón”, explicó.



“Les digo: ‘Si pienso de una manera y ustedes de otra, bajarme línea no es la forma’. Y yo también tuve que plantarme en otro lugar. Porque antes era muy sumisita. ‘Ah, bueno, ¿hice todo mal? Ok, hice todo mal’, pensaba. Ahora es: ‘Pará, te respeto y vos me respetás a mí’. Entonces se genera un ida y vuelta interesante. Los educo con total libertad de expresión, de vuelo y hasta de golpes y caídas”, añadió.





“Muchas veces, para mí, esa no es tarea fácil, porque conlleva todo eso que uno luego debe aprender o entender: ellos son del mundo”, comentó en cuanto a la autonomía que pregona sobre sus hijos.



“Cuestionan todo e incluso a mí, pero me deja tranquila que sean así. Eso los hace más seguros para enfrentar el mundo. De hecho, dos de ellos ya no viven conmigo. Dante se mudó a otro departamento y Paloma se instaló en Europa. Así que aquí estoy, aprendiendo a soltar”, concluyó Guillermina.