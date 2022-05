La nueva vida de Paloma Ortega en Europa y lejos de su novia

Es innegable, Paloma Ortega, la hija de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega ya es una estrella por sí sola. Pero eso no se debe a que la artista, que heredó la pasión por el lente de su papá y la de la música de su abuelo Palito, lo haya buscando, sino porque los medios se fijaron en ella.

En reiteradas ocasiones la modelo y empresaria se refirió a lo orgullosa que está de sus hijos, de la postura en la que se paran frente al mundo y de cómo se cuestionan los estereotipos impuestos socialmente. Esta semana precisamente y en diálogo con Infobae, la mujer de Marcelo Tinelli habló de ellos nuevamente con total admiración.

Lo que más llamó la atención de aquella entrevista fue cuando Guillermina Valdes se refirió al momento en que Paloma Ortega le habló por primera vez de su sexualidad. Lo cierto es que la joven de 19 años ganó popularidad en los medios en último tiempo tras hacer público su romance con Ana Bertone Mir, la hija del famosos locutor Lalo Mir.

“Me lo contó llorando, con angustia, y después se quedó encerrada en su cuarto durante un tiempo. Ella me lo contó angustiada. Primero fue tremendo porque yo no lo imaginaba. Pensé: `¡Ay, qué mal! ¿Cómo no me di cuenta? Qué dormidita. ¿Qué le pasa, señora?”, contó Guillermina sobre aquel momento de diálogo con su hija que tenía 16 años.

Pero mientras su mamá hacía esas declaraciones, Paloma estaba, y aún está, disfrutando de su nueva vida en Europa. Hace un mes y medio atrás, fue la diseñadora quien contó que su hija se iba a instalar en el viejo continente y hasta viajó para ayudarla a instalarse.

Londres sería la ciudad que eligió la joven artista para probar suerte trabajando como modelo y aprovechando las oportunidades de la capital británica para perfeccionarse en la música, donde demostró ser una talentosísima DJ y dejándose llevar por el lente de la cámara, su otra gran pasión.

Pero ahora, lejos de quedarse quiera y tranquila en un lugar ni de sentirse triste porque se encuentra alejada de su novia, está aprovechando las cercanías y comodidades que da el continente para viajar y recorrer un poco. Paloma Ortega está disfrutando de Praga, en República Checa, ciudad que algunos acusan de ser la más bonita de Europa.

Desde allí se tomó algunas postales y las compartió en sus redes sociales, donde rápidamente consiguió el amor de su mamá y de Cande Tinelli, entre tantos amigos, con comentarios de amor y corazones.