La estrategia de Carmen Barbieri cuando peronistas le piden fotos y hacen la "V de la victoria"

En un momento de su programa Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen Barbieri estaba analizando junto a sus panalistas el clima de crispación que se vive en el país, y allí reconoció cuál es la estrategia que tiene cada vez que peronistas le piden fotos y hacen la "V de la victoria" frente a la cámara.

Tras expresarse sobre los dichos de Susana Giménez, quien recientemente aseguró que le gustaría que “el pueblo se levante y diga ‘basta'", Carmen Barbieri dejó en cque no está de acuerdo con incitar a que la gente salga a la calle. "Una guerra civil, ¿estamos todos locos?", cuestionó la conductora.

Acto seguido, la capocómica reveló cuál es su técnica cuando se le acercan peronistas en la calle para pedirle fotos y hacen frente el gesto de la V de la victoria.

Mientras Estefi Berardi contó que ella sí hace ese ademán "porque es amor y paz", aunque remarcó que "los K se chorearon el gesto”, Carmen Barbieri retrucó: “Esto no es ‘amor y paz’, no me vengan a decir eso a mí”.

Para demostrar qué hace cada vez que se encuentra frente a una situación así, Barbieri le pidió a su panelista Pampito Perelló Aciar que haga el gesto en cuestión, entonces ella sonrió y le bajó la mano.

“No me gusta y no pasa porque sea anti K o K. Por mi papá les juro”, argumentó Carmen Barbieri. Y finalmente explicó que no le gusta que hagan ese gesto para no quedar en una foto como promotora de un concepto partidario.