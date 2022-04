Carmen Barbieri rompió en llanto al hablar sobre la salud de Fede Bal

Este martes, Carmen Barbieri participó de su programa desde Brasil, donde su hijo Fede Bal está internado tras sufrir un grave accidente. La conductora no pudo contener las lágrimas y se sinceró sobre el difícil momento que está transitando.

Visiblemente conmovida, Carmen Barbieri detalló en Mañanísima (Ciudad Magazine) desde Río de Janeiro: : “Federico tiene una habitación VIP entonces tenemos un lugar para que estemos la familia, los productores, Sofía [su novia]. Llegué hace un ratito y me quedo hasta la tardecita. Estoy siempre en el hospital, voy al hotel a darme una ducha o a descansar un rato y luego vuelvo”.

Luego, la capocómica dio más precisiones sobre la salud de Fede Bal. “Van a esperar un poco más que se le deshinchen la mano y el brazo y el viernes lo operan. Por suerte no hay infección. Está muy dolorido, así que está con morfina. Las fracturas que tiene son tremendas pero tiene buen ánimo. Recién me calmaba a mí porque hoy no tengo un buen día, es como que me cayó la ficha”.

Además, Carmen Barbieri reconoció que esta vez no está tan fuerte como en otras ocasiones en las que tuvo que enfrentar una adversidad. “Desayuné y me tuve que acostar de nuevo, me agarró un bajón. Yo me pongo firme ante las adversidades de la vida, soy de ejecutar pero hoy me aflojé y no la estoy pasando bien. Tengo un día raro”, se sincerò.

Sobre la forma en la que se enteró del accidente de Fede Bal, la artista explicó: “Me llamó Fede y como siempre no lo dejo hablar. Me dice: ‘mamá, tranquila. No te pongas nerviosa, tuve un accidente’ y yo empecé a gritar adentro del auto. Le tuve que pasar el teléfono a Penka porque no pude hablar más. Desde el auto empecé a armar todo para venirme. Me consiguieron dos pasajes, para Sofí y para mí y nos vinimos para acá”.

Finalmente, Carmen Barbieri remarcó: “Creo que voy a estar toda la semana acá. No sé cuando voy a volver. Es la primera vez que abandono el trabajo. Bajé la persiana, dejé a mi perro con Penka y estoy acá con lo puesto, como salí de Buenos Aires. Santiago siempre decía que vivir conmigo era como estar arriba de una ola, conmigo no existe la rutina pero últimamente, desde hace cuatro años, que vengo surfeando las olas más bravas y las estoy sorteando bien, pero no es normal. Se me incendia la cocina, se me mueren los perros, mi mamá, Santiago, Fede con cáncer; es mucho. Ayer temblaba, me tuve que acostar en un sillón. Hoy me voy a tomar la tarde para mí”.