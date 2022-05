Diego Brancatelli reveló con cuál colega de Intratables tuvo la peor relación: "Es mala leche"

En la previa del final de Intratables (América), Diego Brancatelli estuvo como invitado en LAM (América) y allí habló de su histórica participación en el programa de actualidad y debate político. Entre otras cosas, el periodista reveló con cuál colega tuvo la peor relación, y tildó a esa figura de "mala leche".

Si bien las confrontaciones entre los panelistas de Intratables fueron un clásico en el ciclo, Brancatelli aseguró que con una excompañera tuvo un irrreconciliable cruce.

"Cuento con los dedos de la mano con quien terminé mal. Con quién peor terminé, con quien tuve la peor relación, fue con Silvia Fernández Barrio", remarcó Diego Brancatelli.

Luego detalló: "Yo esperaba y creía que Silvia era otro tipo de persona, para mí era un amor de persona y después me terminó demostrando todo lo contrario, no me parece una buena mujer, porque es mala leche".

Cuando Ángel de Brito quiso indagar un poco más sobre los dichos de Brancatelli respecto a la mencionada periodista, el entrevistado respondió: "Hizo cosas que no se hacen y que no voy a revivir, de muy mala leche. Le pasó letra al aire a un invitado, con golpes muy bajos e información privada sobre mí que además era falsa".

Durante la entrevista, Diego Brancatelli también se refirió a otros asepctos de la larga historia de Intratables, pero como era de esperarse, el comunicador también habló sobre la coyuntura política y el difícil momento que transita el país. Más allá de algunos cruces con Yanina Latorre, el invitado sorprendió al confesar que le va mal con el supermercado que abrió durante la pandemia.