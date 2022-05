Diego Brancatelli se sinceró sobre los motivos del fracaso de su supermercado

Durante la visita de Diego Brancatelli a LAM (América), se generaron algunos momentos de tensión entre el periodista y las panelistas del ciclo de espectáculos. Al debatir sobre temas relacionados con la difícil situación económica del país, el integrante de Intratables reconoció que su supermercado no está funcionando bien y se sinceró sbore los motivos de la falta de éxito de su negocio.

Tras un fuerte cruce entre Diego Brancatelli y Yanina Latorre, el conductor Ángel de Brito le pidió al invitado que hable sobre el emprendimiento que abrió en el momento más crudo de la pandemia.

"En el medio de toda esta economía, decidiste poner un supermercado con tu suegro. ¿Cómo te fue?", preguntó por su parte Pía Shaw. A lo que Brancatelli respondió con total frontalidad: "Puse un supermercado en plena pandemia, para darle laburo a la gente y nos va mal. Queremos que nos vaya mejor. Sigue abierto y sostenemos el comercio para darle laburo a la gente. Con todo lo que laburo no tengo necesidad de hacerme tanta mala sangre, lo que queda a fin de mes no vale ni la pena".

Filosa, Yanina Latorre interrumpió: "A ver Branca, cuando ponés un supermercado, y lo banco, sos empresario y sos capitalista. El tema es que vos preferís para no decir 'quiero poner una empresa y ganar guita', solamente tenés una ONG y abriste un supermercado para darle laburo a la gente. No, loco, lo ponés para ganar ganar guita. Todo lo que decís es como...".

Entonces Diego Brancatelli retrucó: "Tenés un problema de interpretación, dije que puse el supermercado para ganar guita y con lo que estoy recaudando, no estoy ganando y solo lo estoy teniendo para mantenerle el empleo a la gente".

Finalmente, a la hora de analizar las causas por las que su negocio en la localidad de Caseros no funciona, el periodista se sinceró y entre otras cosas contó que bajó de 10 a 5 empleados. Además argumentó: "Tal vez nos equivocamos en el rubro, en la zona en la que estamos hay dos supermercados que están a la vuelta que son de las grandes cadenas. Son locales chicos pero que tienen otros beneficios a nivel de promociones por el alto volumen de compra que hacen esas empresas. Creo que también la ubicación no es la mejor porque tenemos una escalera que creemos no es lo mejor para un supermercado porque bajás con peso". Además, Brancatelli contó que su supermercado es un entrepiso. "Es raro, entonces eso también influye", se excusó.